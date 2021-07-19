英國極右評論員在澳洲隔離時亂說會全裸不戴口罩應門　遭驅逐出境

英國極右女評論員霍普金斯（Katie Hopkins）7月17日按照新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下的防疫規定，在澳洲悉尼的酒店隔離。她期間在Instagram的直播影片中說，她會全裸兼不戴口罩應門，以此嘗試嚇怕保安。她因此在19日下午被澳洲驅逐出境。



46歲的霍普金斯原本準備在澳洲拍攝電視網絡第七頻道網（Seven Network）的節目Big Brother VIP。她17日在直播影片中形容，新冠肺炎疫情下的封鎖措施是人類史上最大的騙局，又開玩笑說要計劃違反隔離規則、全裸兼不戴口罩應門。

簽證遭取消

澳洲內政部長安德鲁斯（Karen Andrews）19日宣布取消霍普金斯的簽證。霍普金斯同日下午被驅逐出境，她登上返回英國的航班。新南威爾士州（New South Wales）警方發聲明稱，霍普金斯因被指沒戴口罩而遭罰款1,000澳元（約5,753港元）。