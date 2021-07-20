英國與歐盟關係又會生變？　英媒：英國或威脅背離脫歐協議

路透社7月19日引述消息人士報道，英國政府本周正在計劃重新修改《北愛爾蘭議定書》。若歐盟不妥協，英國將會威脅背離脱歐協議，此舉可能會讓已延續五年的英國「退歐大戲」陷入亂局。



路透社報道，有消息人士透露，如果歐盟不在北愛爾蘭問題上鬆口，那麼英國本周或將背離英國簽署的脱歐協議。

報道稱，牽頭英國脱歐談判的歐盟事務顧問弗羅斯特（David Frost）目前正準備宣布一項有關於《北愛爾蘭議定書》的重大修改，而這有可能對英國與歐盟的關係產生深遠影響。

英國方面最近在考慮修改脱歐協議中簽署的《北愛爾蘭議定書》。圖為2020年12月30日，英國首相約翰遜簽署「脱歐」貿易協議。（AP）

這份《北愛爾蘭議定書》是英國脫歐協議裏的一項重要內容。它的目的是為了防止英國脫歐而破壞1998年《貝爾法斯特協議》為北愛爾蘭帶來的微妙和平。依據協議，北愛爾蘭將與英國其他地區一道脫離歐盟關稅同盟，但北愛爾蘭仍需繼續遵守歐盟有關農業和其他產品的規則。

據相關人士說，簽署了2020年脫歐協議的英國首相約翰遜（Boris Johnson）對該議定書感到不滿。因為議定書規定的文書工作和檢查流程有可能會阻止香腸等英國食品進入北愛爾蘭地區。

報道還稱，英國政府正在研究這些計劃。弗羅斯特將於本周三在議會上報告北愛爾蘭和英國脱歐的最新情況，還會向議員遞交一份書面報告。

弗羅斯特表示，該議定書以目前的形式是不可持續的，如果不能達成協議，倫敦將考慮所有選項，包括通過議定書第16條採取單邊行動。

歐盟官員：不會同意

路透社通過一名熟悉英國脱歐談判情況的歐盟外交官了解到，歐盟已做好弗羅斯特的此次議會報告將推動偏離該議定書的準備。對此，歐盟某位高級官員表示到，歐盟方面是決不會同意重新修改《愛爾蘭議定書》的。