美國與盟友指責中國網絡攻擊　北京：無中生有

美國與英國等多國、歐盟、北約7月19日均發表聲明，指責中國發動網絡攻擊，中國外交部7月20日回應稱，美國聯合盟友在網絡安全問題上對中國無理指責，此舉無中生有，顛倒黑白，完全是出於政治目的的抹黑和打壓。



美國科技企業微軟（Microsoft）發生伺服器遭黑客攻擊導致數據外泄事件後，美國、英國與歐盟等7月19日指控中國是幕後黑手。

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會對此表示，中方絕不接受，中方堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊，更不會對黑客攻擊進行鼓勵、支持或縱容。

他又強調，網絡空間虛擬性強、溯源難，在調查和定性網絡事件時，應有完整充分證據，將有關網絡攻擊與一國政府相關聯更應慎之又慎。他指，美方發布的所謂技術細節，並不能構成完整的證據鏈，事實上美國才是全球最大的網絡攻擊來源國。

圖為趙立堅7月16日出席記者會（趙立堅Twitter）

美國竊聽對象包括自身盟友

趙立堅又提到表示，美國的竊聽對象既包括競爭對手，也包括自身盟友，美國的歐洲盟友對美國利用丹麥情報機構合作監聽其領導人等行徑輕描淡寫，卻對中國網絡攻擊捕風捉影，大動干戈。

他稱，這與其一貫宣稱的戰略自主自相矛盾，網絡攻擊是全球面臨的共同威脅，「我們一貫主張各國應在相互尊重，互信互利的基礎上，通過對話合作維護網絡安全。我想強調的是，一小部份國家代表不了國際社會，抹黑他人洗白不了自己。」

將採取必要措施

他稱，中方再次強烈要求美國及其盟友停止針對中國的網絡竊密和攻擊，停止在網絡安全問題上向中國潑臟水，撤銷所謂起訴，中方將採取必要措施，堅定維護中國的網絡安全和自身利益。