北溪2號是什麼　如何挑起美德兩個盟國矛盾？｜新聞教室

美國與德國達成協議，容許北溪2號（Nord Stream 2）項目繼續完成，解決兩個盟國的一個最大爭端。北溪2號是俄羅斯的天然氣管道計劃，長期以來引起了東歐部分國家及美國的反對。



俄羅斯天然管道項目

北溪2號是俄羅斯的天然氣管道計劃，從俄羅斯維堡起步，經波羅的海一直連接到德國格賴夫斯瓦爾德。德國能源依賴俄羅斯供應，過去一直從俄羅斯購買天然氣。

但過往德國進口俄羅斯天然氣需經過烏克蘭等地區，價格昂貴。若可經北溪2號直接進口，成本可以大幅降低，供應量亦會上升。項目同時降低其他歐洲國家進口俄羅斯天然氣的價格。

北溪2號項目耗資110億，一半由俄羅斯支出，一半由5家歐洲公司出資。俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）持股51%。

儘管工程一直延期，但目前管道已完成超過98%。

圖為2019年，俄羅斯列寧格勒西部城市金吉謝普。工作人員正接駁用於北溪2號的管道。（Reuters）

引起美國、烏克蘭反對

烏克蘭、波蘭及美國是北溪2號項目的最大反對者，特別是烏克蘭。若歐洲國家不再從舊管道購買天然氣，烏克蘭除收入減少外，亦將失去長久以來作為「俄羅斯—歐洲」能源中間人的角色，喪失地緣政治上的價值。

美國亦認為項目會讓烏克蘭受到俄羅斯更大威脅，同時讓歐盟進一步依賴俄羅斯，提出反對。2019年前總統特朗普（Donald Trump）宣布對北溪2號相關營運及建造公司實施制裁。

相關制裁一度引起德國及奧地利等歐洲國家不滿，德國外長馬斯（Heiko Maas）曾表示歐洲的能源政策是由歐洲決定，不是美國，並批評華盛頓把意願強加德國上。在2020年12月美國大選後，馬斯表明德國政府在北溪2號的立場上不會改變。

拜登（Joe Biden）上任後，在5月解除相關制裁，並開始與德國進行協商，達成協議。不過華府的綠燈，引來了國內對俄鷹派的不滿。