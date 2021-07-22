美德達成協議允許完成建設北溪2號項目　警告俄羅斯不可威脅歐洲

美國和德國7月21日發布聯合聲明，宣布兩國就備受爭議的北溪2號天然氣管道項目（Nord Stream 2）達成協議，允許完成建設北溪2號項目，不再對相關營運公司實施制裁。



2021年7月15日，德國總理默克爾（Angela Merkel，左）訪美，與美國總統拜登（Joe Biden，右）在美國華盛頓白宮東廳出席聯合新聞發布會。（Reuters）

路透社報道，根據該協議，柏林方面承諾，將對俄羅斯「利用能源作為武器對付烏克蘭和其他中東歐國家的任何企圖」做出回應。

聯合聲明稱，華盛頓和柏林「一致決心通過制裁和其他手段，讓俄羅斯為其侵略行為和惡意活動承擔責任」。

聲明稱，如果俄羅斯試圖「將能源作為武器，或對烏克蘭採取進一步的侵略性行動」，德國將自行採取措施，並推動歐盟採取包括制裁在內的行動，「限制俄羅斯在能源領域向歐洲出口的能力」。

但聲明沒有詳細說明將對俄羅斯採取什麼行動。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾多次訪問柏林，與德國總理默克爾就北溪2號天然氣管道項目等棘手問題進行討論。圖為2018年8月18日，普京（左）與默克爾在在德國首都柏林舉行新聞發布會。（新華社）

根據該協議，德國將俄烏天然氣過境協議延長10年，該協議是烏克蘭的主要收入來源，將於2024年到期。

德國還將為一個新的10億美元的「烏克蘭綠色基金」提供至少1.75億美元的資金，該基金旨在提高烏克蘭的能源獨立性。

這條耗資110億美元的管道正在波羅的海海底修建，將俄羅斯北極地區的天然氣輸送到德國，目前已完成98%的工程。

分析稱，美國德國宣布達成這項協議，旨在減輕批評人士所認為的戰略危險。

但這些措施似乎無助於平息烏克蘭的擔憂。烏克蘭表示，正在請求與歐盟和德國就這條管道進行談判。這項協議還面臨着美國和德國國內的政治反對。