東京奧運開幕禮在即　外媒：主要國家首腦僅馬克龍一人確定出席

據日本傳媒引述日本外務省官員指，出席本屆東京奧運會開幕禮的外國首腦級人物與國際機構最高負責人不足30人，將為近年奧運會最少一屆。



《讀賣新聞》報道，日本首相菅義偉7月22日至24日期間將在東京都港區元赤坂地區的迎賓館，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等多名外國首腦級人物與國際機構最高負責人進行15分鐘左右的會談。

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據外媒報道，馬克龍是唯一確認參加東京奧運開幕禮的主要國家首腦，而馬克龍出席是由於下屆奧運會在巴黎舉行，他必須要為將於2024年舉辦的奧運會接過火炬。

2012年英國倫敦奧運會開幕禮有約80名外國要人出席，2016年巴西里約熱內盧奧運會舉辦時，巴西國內受傳染病與政局不穩定所擾，但仍有約40名外國要人出席開幕禮。

日本外務省原本預計東京奧運會開幕式將有超100名外國政要到場，但因日本國內新冠肺炎（COVID-19）疫情形勢嚴峻等原因，多名外國首腦接連表示將放棄出席東京奧運會。

日媒指出，日本政府禁止外國首腦訪日期間與自己國家的代表團接觸等嚴格的限制措施，可能影響了他們是否訪日的決定。