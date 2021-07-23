英國疫情｜超市貨架清空恐糧食短缺　元兇是英國版「安心出行」？

英國超市近日出現部份產品供不應求，甚至被迫關閉的情況，原因是官方健康應用程式建議數以十萬計的新冠肺炎患者接觸者隔離10天，令超市人手短缺。英國零售商周四(22日)警告，發展下去或出現糧食短缺。



7月22日，英格蘭西西密德蘭郡 一家 Sainsbury's 商店的飲料貨架上空空蕩蕩。 （美聯社）

隨確診病例上升到每天近50,000例，官方接觸者追蹤程式每日建議或警告數十萬人需要隔離10天。官方數據顯示，截至7月14日的一周內，該應用程式已通知英格蘭和威爾士近62萬人隔離。為逃避隔離檢疫，許多人索性刪除該程式。

隔離令人手急劇減少，在食品供應、運輸、超市、酒店、製造和媒體等各領域造成混亂。英國第二大雜貨商 Sainsbury's 表示，顧客可能無法找到他們想要產品。

冷凍食品零售商冰島的董事總經理理查德沃克對傳媒表示，不得不關閉一兩家商店，並減少其他商店的營業時間。

路透社記者發現、瓶裝水、飲料、沙律和肉類等產品短缺。一家肉類行業機構周三表示，食品供應鏈正處於崩潰邊緣，因疫情出現的缺勤加劇了本已嚴重的勞動力短缺。

重型貨車司機短缺

有加油站因存貨不足而關閉。隔離措施亦加劇了重型貨車司機的短缺。公路運輸協會 (RHA) 政策董事總經理羅德·麥肯齊 (Rod McKenzie) 表示，由於英國脫歐，英國已為卡車司機短缺而苦苦掙扎，隔離問題令情況百上加斤，是「混亂的根源」。

路透社報道，英國商務部長關浩霆( Kwasi Kwarteng) 稱政府對這種情況「非常關注」；但不承認超市貨架如網上所形容空空如也。

新冠病毒已在英國造成約129,000人死亡，死亡人數排世界第七位。