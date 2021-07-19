英格蘭解封夜店秒迫爆　眾人無罩狂歡　專家：單日確診恐增至20萬

英格蘭7月19日全面解封，18日午夜12時一過，英格蘭各地酒吧就迫爆。根據最初幫助英國當局制定新冠病毒封鎖策略的科學家表示，解封後英國每天新出現的新冠確診病例數「可能會達到20萬」，並對衞生醫療系統造成「重大破壞」。



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弗格森教授（Neil Ferguson）表示，19日防疫政策的全面解鎖「幾乎不可避免」地將每天產生10萬宗確診、約1000宗住院，弗格森還補充說「儘管英國大約有一半的人接種疫苗，但他仍可以預見病例率會擴大到兩倍的情況」。

弗格森18日接受訪問時表示「真正的問題是我們會不會讓這個數字翻倍、甚至更高」，並指出「這就是開始失控的地方。我們每天可能會有2000人住院、20萬例確診，但不確定性要大得多」。英國各地確診數每周激增52%，但死亡人數略有下降。

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英國19日共有4萬8161宗確診、高於18日的3萬1772宗，儘管病例數在上升，死亡人數卻略有下降，從上周的26人降低至25人。與此同時，醫院的數字有所增加，18日公布的數據顯示，本月6日有563人入院，13日則有740名患者入院。

弗格森指出「如果你有足夠多的確診數，你仍然會給醫療保健系統帶來相當大的負擔，包括醫療服務的中斷」。包括弗格森在內的一批科學家強烈反對19日取消剩餘的防疫限制，並暗示政府已決定通過「有效地讓病毒在年輕人中肆虐來實現『群體免疫』」，他們強調這一策略將導致更多人長期感染新冠病毒，並增加產生新的疫苗抗性變體的風險。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】