指控中國網絡攻擊後遭大使傳召　新西蘭：北京不會報復

美國聯合盟友指控中國網絡攻擊，新西蘭也加入其中，引發中國不滿。新西蘭貿易部長奧康納（Damien O'Connor）表示，不預期中國就此進行「報復」。



新西蘭國家廣播電台7月22日報道，奧康納（Damien O'Connor）就貿易政策發表演說時提到，「這是一個網絡安全問題，不是貿易問題，我們沒有理由認為中國會『報復』」。

奧康納表示，中國是新西蘭重要的貿易伙伴，新西蘭將繼續與中國保持健康的貿易關係。與此同時，新西蘭政府還在探索與歐盟、英國、美國、澳洲等傳統市場合作的機會。

新西蘭跟隨美歐就「網絡黑客」問題批評中國後，中國駐新西蘭大使館傳召了新西蘭官員。新西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）辦公室7月21日發表聲明證實，新西蘭官員應中國大使館的要求舉行會面。

北京方面行動引發新西蘭業界對貿易的影響，擔憂新西蘭政府言辭的升級，可能會導致中國的「貿易抵制」。

新西蘭中國關係促進委員會主席麥金農（Don McKinnon）警告說，就像最近發生的那樣，一旦到了要公開批評中國的階段，就會把雙方的緊張關係升級到一個新水平，「新西蘭政府必須要為這樣做的後果做好準備」。

麥金農還警告，這就意味着原本屬於新西蘭與中國的貿易，將會被轉移。「原先在新西蘭人口袋裏的錢，將流入另一個國家」。