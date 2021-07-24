東京奧運｜福原愛復出日媒不看好：先找綜藝節目上吧

日本前女子乒乓球運動員福原愛與台灣籍乒乓球選手江宏傑宣布離婚後，二人目前已各自展開新生活。據稱，福原愛將擔任東京奧運乒乓球賽事的解說員，對於她能否如期復出，日媒並不看好。



據中時新聞網7月23日報道，儘管福原愛日前因婚變事件重挫形象，隨着她與江宏傑宣佈離婚後，也傳出福原愛有新工作，將擔任東京奧運乒乓球賽事的球評，未料卻有日本網友不領情，揚言要抵制、拒看。

有日媒指出，電視台不具名員工認為，儘管福原愛已離婚，但仍有不少觀眾反感，因此不看好福原愛現身熒屏。

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工作人員稱，東京奧運會屬於商業性質轉播，少不了贊助商，因此廠商多少會有些擔心。此人坦言，要取代福原愛並不難，節目可以找其他名人或者運動員解說。

日媒還建議，如果福原愛真要回歸熒幕，可以先找找綜藝節目上。

福原愛與江宏傑的這場婚變，中日兩國網友呈現兩極化態度，在日本，福原愛超越出軌藝人登上日本不倫藝人排行榜第一，被日本網友唾罵；而在中國，網友則一致力挺福原愛，聲討江宏傑。

福原愛和中國台北乒乓球運動員江宏傑於2016年結婚，育有一雙兒女，今年3月二人爆出婚變風波，人在日本的福原愛被拍到和男子過夜，日媒後續也報道福原愛長期遭江家欺凌、遭丈夫語言暴力等。

7月8日，福原愛和江宏傑同時發聲明表示，已經結束彼此的婚姻關係。

聲明中稱，「致各位關心我們的朋友們：我們已經結束彼此的婚姻關係，接下來仍會共同監護二位孩子。謝謝大家一直以來的關心，也請求外界給予二位年幼的孩子私人的空間。抱歉個人私事造成紛擾，後續如有惡意捏造、散播不實謠言者，我們亦將追究其法律責任。感謝大家！」

1988年出生的福原愛，在2000年成為歷史上年齡最小的日本國家隊成員，因球技精湛，她成為日本史上世界排名最高的乒乓球手。

據稱，因自小在中國訓練，福原愛一直都是中國乒乓球界的團寵，她因性格直白、長相可愛深受中國觀眾喜愛，並被親切喚作「瓷娃娃」。對於二人婚變，中國網民則更加傾向於信任「從小看着長大」的福原愛。