福原愛超熱血奮鬥史：小天才到中國變庸才　憑鐵打的毅力贏得尊敬

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-04-14 08:03

福原愛的「婚變」風波，想必大家都已經吃過花生了！在對待愛醬的態度上，日中兩方可謂是天差地別，日本網友言語苛刻，中國網友則像娘家人一樣支持小愛，甚至在微博熱搜上出現了一個話題「#怎麼會有人捨得讓愛醬難過#」。

最近的日媒更是吹毛求疵，因為福原愛沒去機場接母親，讓哥哥接了，日媒就批評愛醬「是不是太無情了」。接二連三的新聞，讓福原愛的工作也已經收到牽連，目前，東京奧運會解說員的工作已經被叫停！

更誇張的是，在《周刊女性PRIME》發起的「反差最大的出軌藝人排行榜」調查排行中，福原愛居然以高出第2名100多票的票數成為了第一！其中更以60歲以上的主婦對福原愛抨擊最為激烈，「想不到天才少女竟是這麼輕浮的女人」、「把孩子丟在台灣外遇算什麼」、「純粹就是一個自私的女人」。

另一邊，《周刊文春》爆料福原愛長期以來在江宏杰家中遭遇語言暴力，遭到江宏杰母親和姐姐的「語言霸凌」，反倒是中國人看後紛紛一邊倒罵渣男。中國才是親娘家人啊！畢竟那麼多年，愛醬在東北，可不是白混的！

中國人「盲撐」福原愛？這圖輯或會讓你改觀（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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尾聲：我們的愛醬

2018年10月21日晚，福原愛正式宣布退役。那個愛哭，被調侃為「鐵打的福原愛，流水的『大魔王』」的小愛，也終於說出了再見。

退後的幾年，她在日本乒乓界仍是有舉足輕重的地位，一直受到日本國家隊征召回國，為東京奧運擔任球評。而就在今年，因為離婚風波，評委也丟了，代言損失過千萬，個人形像也一落千丈。

但無論如何，日站君一直都堅定的站在愛醬這邊，我相信，我們從小看長大的女孩，絕不是能輕易打敗的！

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