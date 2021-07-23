中國宣布制裁7個美國人和實體　包括前商務部長和香港民主委員會

中國外交部7月23日宣布，制裁7個美國人員和實體，包括美國前商務部長羅斯（Wilbur Ross）、美國組織「香港民主委員會」等。外交部指責美方早前非法制裁多名中國中央政府駐港機構官員。



中方：無端抹黑香港營商環境

中國外交部稱，美方炮製所謂「香港商業警告」，無端抹黑香港營商環境，非法制裁多名中國中央政府駐港機構官員，有關行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

中方：採取對等反制

外交部又指，針對美方錯誤行徑，中方決定採取對等反制，根據《反外國制裁法》制裁前美國商務部長羅斯、美國會「美中經濟與安全評估委員會」（USCC）主席巴塞洛繆（Carolyn Bartholomew）、國會—行政部門中國委員會（CECC）前辦公室主任喬納森·斯迪沃斯、美國國際事務民主協會金度允、美國國際共和研究所在港授權代表亞當·金、人權觀察（Human Rights Watch）中國部主任理查森（Sophie Richardson）及香港民主委員會等7個美方人員和實體。

外交部稱，要再次強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。任何外部勢力企圖干涉香港事務，都是蚍蜉撼樹自不量力。

根據資料，香港民主委員會總部位於華盛頓，行政總監為朱牧民。2020年7月，在香港實施《港區國安法》後，香港傳出警方通緝6名人士的消息，當中包括朱牧民。