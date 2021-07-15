印度神童4度預言成真　再指世界將「大重整」　今次終於有好消息

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）4度預言成真，甚至預測全球新冠肺炎疫情爆發時間，引起外界議論。對此，阿南德也提出5個重要的時間點，直言恐怕再發生嚴重問題，而且將「大重整」，不過仍是有好轉的時間點。



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阿南德6月曾發布影片預測5大時間點，說明幾個階段：1、2021年6月20日：木星逆行，將是「某種改變」的開始；2、2021年9月14日：木星將進入魔羯座；3、2021年11月21日：木星離開魔羯座，並前往水瓶座，生活即將好轉；4、2022年4月：火星與土星相合，可能出現大震盪的事情，但並不是突然發生大變化；5、2023年4月：疫情開始出現轉機，經濟也大重整成長。

阿南德表示，先不談論是否能用眼睛看出變化，但今年6月20日會是某些特別事情改變的開始，而6月20日至11月21日這段時間，將會有大震盪的事情發生影響全球，包括新冠疫情、經濟及股市等。

此外，阿南德先前預測，疫苗施打率表現較佳的英國、以色列在6月20日後會發生嚴重大事，豈料以色列因印度的Delta變異株蔓延，導致確診病例增多，與阿南德預言不謀而合，是否為巧合都引起外界議論。

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其實阿南德今年4月預言中，已預言世界接下會變得更差，又預言疫苗會引爆更大問題，並提出了解決方法▼▼▼

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除了疫情印度神童阿南德亦講到自己對投資的建議，當中有2類產品可以投資，但亦有1類產品要避免。

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