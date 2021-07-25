新冠肺炎・變種病毒｜為何打齊兩針仍確診染疫？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，變種病毒更令多國政府跌入泥淖。疫苗面世雖有助預防傳染及重症，但仍有可能出現「突破式感染」（breakthrough infection），情況如美國、新加坡及以色列般，不少新增確診個案，都是已完成接種2劑疫苗的人。究竟為什麼會這樣？



本港7月25日新增3宗輸入個案，更令此事引起關注。3宗個案全部涉及L452R變種病毒。編號11977的31歲女子，曾歐遊西班牙、希臘、意大利及瑞士四國，抵港後第三日的樣本呈陽性，患者表示自己在4月11日已經在美國完成兩劑莫德納（Moderna）疫苗接種。

是它令風險增加

美國約翰斯・霍普金斯健康保障中心（Johns Hopkins Center for Health Security）資深學者阿達爾賈（Amesh Adalja）向美國新聞網站「商業內幕」稱，新冠肺炎變異病毒株Delta或是導致已達至「完全的預防接種」（fully vaccinated）人士染疫機會增加的原因。

英國倫敦大學瑪麗王后學院（Queen Mary University of London）的臨床流行病學家古爾達薩尼（Deepti Gurdasani）稱Delta名為K417N的突變，被指與「更能逃避疫苗功效」以及「增加傳染性」有關。

Delta的「子系」（sublineage）、有時被稱為Delta Plus（Delta+）的變異病毒株，有名為K417N的突變。它首次是在南非被發現。

Delta最先在2020年10月於印度馬哈拉施特邦（Maharashtra）被發現，之後傳遍印度並「輸出」至其他國家。

醫學界及科學界暫時未能確認，傳染力較強的新型冠狀病毒肺炎Delta變異病毒株，是否也更致命。圖為6月18日，巴拉圭聖洛倫佐一所醫院內，護士將一名新冠肺炎死者移走。（AP）

美國耶魯大學教授Albert Ko博士稱，圍繞Delta對已接種人士的影響，人們仍有很多是不知道的地方，例如變異病毒株是否對疫苗的傳播阻斷（Transmission Block）能力有影響。

已達至「完全的預防接種」的人，理論上不能將病毒傳給別人，對Delta來說卻不一定是絕對。從現有數據可看到，未接種者倘感染Delta，體內有大量病毒，而這也可能對已達至「完全的預防接種」者有影響。不過這個說法需更多研究去證明。

英國新冠肺炎疫情：英國90%新冠肺炎新增確診個案中，都是感染Delta變種病毒株。圖為6月9日，一名男子在英國博爾頓的市政廳外的接種中心等候。（AP）

接種仍有意義嗎？

有。在詳細回答這個問題之前，首先我們得知道，沒有疫苗是可讓人100%避免患病的。即使是歷來最有效的活性疫苗黃熱病疫苗，讓98%已接種者有持久的免疫力，但平均仍有2%的人會受感染。

正如上文所說，疫苗能預防的是，萬一發生「突破式感染」，避免它發展成重症、導致病人入院，或是病死。

英國公共衞生局（Public Health England）的研究指出，以「輝瑞疫苗」為例，它在預防入院方面有96%的效力，「阿斯利康疫苗」則有92%的效力。已達至「完全的預防接種」的人即使感染，僅非常少的人會發展成重症。

在多國科學家致力於研究、補充各界對Delta的認識之際，人們最重要做的事是，認識及遵守政府部門對於「打齊兩針」人士的最新指引、留意自己的感覺，以及萬一認為自己曾暴露在有病毒的環境中，採取當局建議的行動。