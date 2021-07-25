新增3宗輸入個案涉2男船員　已打兩針疫苗女患者抵港前曾歐遊四國

本港今日（25日）新增3宗輸入個案，全部涉及L452R變種病毒。編號11977的31歲女子，曾歐遊西班牙、希臘、意大利及瑞士四國，抵港後第三日的樣本呈陽性，患者表示自己在4月11日已經在美國完成兩劑莫德納（Moderna）疫苗接種。

編號11978的38歲男子及編號11979的35歲男子均為船員，分別從坦桑尼亞及俄羅斯搭乘EK384航班經杜拜抵港。

消息指，本港今日初步確診少於5宗。



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31歲女士7月21日搭乘LX138從瑞士抵港，她在7月2日至20日期間曾到過西班牙、希臘、意大利及瑞士四國，抵港後第三日的樣本呈陽性。據患者稱，她在3月14日及4月11日曾在美國接種兩劑莫德納（Moderna）疫苗。

過去兩周，共錄得23宗輸入病例，當中9人已接種至少一劑疫苗，大部分無病徵。

另外兩宗個案，編號11978的38歲男士及編號11979的35歲男士均為船員，二人均搭乘EK384由杜拜抵港。本港今日初步確診少於5宗。