最新衛星圖像捕獲：英國航母打擊群已進入南海

在中國與英國關係緊張之際，英國向亞太地區派出幾十年來最大規模的海軍艦隊，最新衛星圖像發現英國航母打擊群7月25日已進入南海。



中國智庫「南海戰略態勢感知」7月25日在微博公開消息顯示，7月25日衛星在馬六甲海峽捕獲英國海軍「伊利沙伯女王」號（HMS Queen Elizabeth）航母，正向南海方向機動，目前預計已經進入南海。

在這之前，以「伊利沙伯女王」號領銜的英美聯合航母打擊群，5月24日從英國出航。英國皇家海軍說這是最近多年來英國海軍派出的最強部隊，是「伊利沙伯女王」號航母首次出行。本次艦隊被命名為「航母打擊群」，被英國政府視為「英國走向全球」的象徵，也是結束英國海軍過往「退縮時代」的證明。

2021年7月25日，中國智庫「南海戰略態勢感知」發布衛星在馬六甲海峽捕獲英國海軍「伊利沙伯女王」號航母圖像。（微博@南海戰略態勢感知）

英國廣播公司（BBC）提到，「伊利沙伯女王」號航母首先駛入地中海。從那裏，F-35戰鬥機將從艦上起飛，從伊拉克上空對極端組織進行空襲。這將是「伊利沙伯女王」號航母的首次作戰行動。

在英國國內，一些曾經負責國防事務的前官員對約翰遜（Boris Johnson）政府決定派遣航母向東航行提出了質疑。英國前國安顧問里基茨（Peter Ricketts）認為這是一場外交秀，而不是軍事戰略。也有官員認為英國應該把注意力放在離本土更近的地方，「放在北約和歐洲、大西洋地區」。

中國外交部發言人汪文斌曾回應稱，中方希望域外國家尊重地區國家維護和平穩定、促進發展合作的意願，不要採取使局勢複雜化的舉動。