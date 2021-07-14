新冠肺炎｜英國航母伊利沙白女王號爆發疫情　約100人染疫

正在開展海外行動的英國「伊利沙白女王號」航母爆發新型冠狀病毒肺炎疫情（COVID-19），但是英方稱巡航任務將繼續執行。



英國廣播公司（BBC）7月14日報道，正在印度洋執行全球巡航任務的英國航空母艦「伊利沙白女王號」上爆發新冠肺炎，約有100人染疫。英國皇家海軍發言人對此回應，目前疫情已受控制，不影響航行任務執行。

發言人說，「伊利沙白女王號」上有一小部分人檢測呈陽性。但目前航母上已採取了管控措施，包括強制性佩戴口罩和保持社交距離等，對航行任務沒有任何影響。

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）也表示，在航行任務開始前，船上所有人已接種兩針新冠疫苗，疫情目前已被控制下來。

此次全球巡航是「伊利沙白女王號」第一次執行任務，約有3,700人隨行，行程將達2.6萬英里。這次行動從5月開始持續到9月，其中最引人關注的行程是它將前往南海。這裏是有爭議的水域，中國對南海大部分水域提出了主權要求，美國軍艦和航母在南海的行動都遭到了中國的嚴厲批評。

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）7月6日在下議院外交事務委員會的聽證會上說，英國將以一種「自信」而非「對抗」的方式執行這次任務。「我已經向中方告知了這個問題，我對他們說，這就是我們正在做的重要的事，沒必要引起緊張或焦慮。」