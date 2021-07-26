新冠肺炎｜男網紅賀英國解封　夜店激咀7男確診　拍片稱毫不後悔

英國自上周(19日)起正式解封，部份夜店不到零時就出現排隊人潮。而25歲網紅Jack Jackson當晚亦和友人前往狂歡，更接連和7名男性激吻，但不久後即發燒、咳嗽，隨後更確診新冠肺炎，其家人亦須跟着隔離，但他仍拍片上傳表示自己毫不後悔。



綜合外媒報道，Jack Jackson在TikTok發布影片表示，倫敦天堂夜店（Heaven Nightclub）19日凌晨重新開業，他感到非常感動，他表示︰「我會後悔那晚吻了7個男人嗎？絕對不會！」又形容那是一個美好夜晚，現在終於能好好過生活了。惟不久後相關影片疑似遭Jack Jackson刪除。

事實上Jack Jackson出現發燒、咳嗽等現象，已擾亂原本生活與工作，同住家人亦須隔離，雖然他不後悔去夜店狂歡，但他仍生氣大罵︰「受夠新冠肺炎了」，指新冠肺炎「就像狗屎一樣爛透」。

由於解封後夜店人潮過多，英國首相約翰遜僅17小時後即宣布由9月底起，市民必須全面接種疫苗，才可進入所有夜店及其他大型聚集場所。