突尼斯爆發示威　總統解除總理職務並凍結國會活動

突尼斯多市7月25日爆發示威後，總統賽義德（Kais Saied）宣布一系列措施，包括解除總理邁希希（Hichem Mechichi）職務、暫停國會活動和取消所有議員的豁免權。



賽義德召開緊急會議後發表電視演說稱：「我們已做出這些決定，直至社會和平回歸突尼斯，直至我們保住國家」。

圖為突尼斯總統賽義德的支持者7月25日在首都突尼斯市的街頭聚集。（Reuters）

突尼斯爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情之前，許多國民已因包括貪腐和失業在內議題而不滿政府。社運人士在社交媒體上號召民眾25日上街，他們主要是對國會最大黨、伊斯蘭政黨復興運動（Ennahda）感到憤怒。

包括首都突尼斯市（Tunis）在內全國幾個城市25日有數千民眾上街。示威者高喊包括「滾開」在內口號，要求解散議會和提前大選。賽義德25日晚宣布上述措施並現身示威街頭，不少民眾26日也上街慶祝。

國會議長格努希（Rached Ghannouchi）指責賽義德發動政變，號召民眾上街，就像2011年1月14日那時一樣。突尼斯當時爆發茉莉花革命並觸發阿拉伯之春。