從獨裁到「茉莉花革命」　突尼斯流亡前總統本阿里逝世

突尼斯前總統本阿里（Zine el-Abidine Ben Ali）9月19日在沙特阿拉伯逝世，享年83歲。他管治該國長達23年，後來於2011年「茉莉花革命」爆發時遭推翻，並遭流放至沙特。

本阿里的律師引述家人及醫生證實其逝世消息，而他上週曾入院，接受前列腺癌的治療。

本阿里自1987年至2011年間統治突尼斯，被認為為國家帶來穩定和經濟發展，也成功改善女性權利和教育。惟他治下遏制政治自由和嚴重貪污；部分人士將他視為伊斯蘭極端主義的捍衛者，但無心發展民主。

2010年底，失業和物價高企觸發大規模示威，一名年輕小販布宰德（Sidi Bouzid）不滿當局粗暴執法，並於自焚後身亡。突尼斯陷入激烈動盪，本阿里政府血腥鎮壓民眾，並導致「茉莉花革命」。本阿里最終不敵民意、親信和軍方壓力而下台，在2011年1月14日流亡至沙特阿拉伯，當地法院以挪用公眾資金及殺害示威者等罪名，將他判處無期徒刑。至於突尼斯政府則完成和平過渡，轉型為民主國家。

本阿里的流亡導致區內多國陸續出現大規模起義事件，被西方媒體形容為「阿拉伯之春」民主運動。運動導致埃及與利比亞強人穆巴拉克（Hosni Mubarak）及卡達菲（Moamer Kadhafi）等紛紛倒台。惟運動中大部分國家，例如敘利亞及也門等至今仍然陷於戰火。

突尼斯上任總統埃塞卜西（Beji Caid Essebsi）7月25日離世，終年92歲。該國現時由國會議長代理總統職務，並正展開總統選舉。在首輪投票中，兩名反建制人士爆冷跑出，並且最遲會於10月23日舉行的次輪投票。