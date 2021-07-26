美國副卿訪華｜謝鋒與舍曼會談　中方通稿全文

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）訪華，與中國外交部副部長謝鋒在天津的會談7月26日上午已經開始。謝鋒在會晤舍曼時狠批美國的對華政策。



中國外交部副部長謝鋒7月26日上午與美國國務院副國務卿舍曼（Wendy Sherman）在天津舉行會談。

謝鋒在和舍曼會談時表示，中美關係目前陷入僵局，面臨嚴重困難，根本原因就是美國一些人把中國當作「假想敵」。

謝鋒指出，美方動輒拿中方說事，好像不扯上中國，都不會說話做事了。中方敦促美方改變當前這種極其錯誤的思維和極其危險的對華政策。

謝鋒表示，美方的「競爭、合作、對抗」三分法就是遏制打壓中國的「障眼法」。對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱。有求於中方時就要求合作；在有優勢的領域就脱鈎斷供，封鎖制裁；為了遏制中國，不惜衝突對抗。

「只想解決美方關切的問題，只想得到美方想要的結果，單方面受益，既要壞事做絕，還想好處佔盡，天下哪有這樣的道理?！」

謝鋒指出，美方所謂維護「基於規則的國際秩序」，就是想把自己和少數西方國家的「家法幫規」包裝成國際規則，用來規鎖打壓別國。

他說，美方另起爐灶拋出所謂「基於規則的國際秩序」，無非是想耍賴，想篡改規則限制別人、謀利自己，是想施行弱肉強食、以大欺小的「叢林法則」。

謝鋒在與舍曼會談時還表示，美方應該首先解決好自己的人權問題。從歷史看，對土著居民搞種族滅絕；從現實看，消極抗疫造成62萬美國人死亡；從世界看，長期窮兵黷武，用謊言挑起戰爭，給世界帶來深重災難。美國憑什麼以全球民主人權代言人自居？

謝鋒說，美方沒有資格在中方面前指手畫腳談民主人權。

「如果沒有中國共產黨堅強有力的領導、沒有一套行之有效的政治制度、沒有一條適合國情的發展道路，如果老百姓都被剝奪了民主、自由、人權，中國人民怎麼能釋放出如此巨大的創造力和如此巨大的生產力？」

「中國這麼一個十幾億人口的超大規模國家怎麼能創造經濟快速增長與社會長期穩定兩大奇蹟？中華民族怎麼能在短短的100年間迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍？」

謝鋒指出，西方民調顯示，中國民眾對中國政府的滿意度超過90%，這在任何一個國家都是驚人的。

針對如何處理中美關係，謝鋒在與舍曼會談時強調，中方願與美方平等相待、求同存異。美方應該改弦易轍，選擇與中方相向而行，相互尊重，公平競爭，和平共處。一個健康穩定的中美關係不僅符合雙方利益，也是國際社會的共同期盼。