新冠肺炎｜法國會通過法案　到餐廳酒吧等須持健康通行證

法國國會7月25日通過法案，強制醫護人員接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，並要求民眾到餐廳和酒吧等公眾場所時出示健康通行證。



法國國會7月25日通過這項備受爭議的法案，法案訂明所有醫護人員必須在9月15日前接種疫苗，否則可能被停職。

法國新冠肺炎疫情：圖為一個位於法國西南部朗德省的接種中心，居民在接種後離開。（AP）

法案亦列明，當地自8月起，民眾進入餐廳和酒吧等場所，以及乘坐火車或飛機，均須出示健康通行證，措施暫定實施至11月15日。法案最初適用於所有成年人，直到9月30日起，年滿12歲或以上人士亦要遵守規定。

民眾要獲得健康通行證，必須證明自己已完成接種新冠疫苗，且近期病毒檢測呈陰性，又或在近期感染新冠肺炎後已經康復過來。有關通行證已經在博物館、戲院及遊覽區實施。

法國民眾因不滿總統馬克龍（Emmanuel Macron）推出相關防疫新政，7月14日爆發萬人遊行抗議活動，7月24日又有16萬民眾上街示威。馬克龍強調，政府有責任保護弱者和避免再次封城，稱有必要推行有關措施。