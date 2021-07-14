新冠肺炎｜法國希臘新政策　醫護須打疫苗否則不准上班或無糧出

新冠肺炎變種病毒株Delta侵襲歐洲，導致疫情加劇，各地也想盡辦法推高疫苗接種率，以應對抗疫。意大利4月已宣布醫護人員必須接種新冠疫苗，至近來法國和希臘也在7月12日公布類似規定，指醫護人員若不接種疫苗，就不准上班或不獲發薪。



法國新冠肺炎疫情：圖為7月13日，法國巴黎一名男子接種新冠疫苗。（AP）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）7月12日宣布，醫護人員、院舍員工、以及工作時要接觸高危和身體虛弱病人的人士，需要在9月15日前接種疫苗。衞生部長韋朗（Olivier Veran）補充道，沒接種疫苗的醫護人員會遭禁止上班，在9月15日限期後，他們不會獲發薪金。

馬克龍更暗示，如疫情轉差，可能會強制所有人接種疫苗。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）7月12日也公布類似措施，政府強制院舍職員接種疫苗、措施即時生效。拒絕接種疫苗的院舍職員自8月16日起會遭禁止上班。自9月起，所有公營和私營機構的醫護人員必須接種疫苗。