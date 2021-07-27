美國專家警告中美已處於冷戰初期：中國行動令人不安

「中美兩國已步入冷戰初期」，「中美已經越界」，美國一位著名經濟學家發出上述警告，稱北京打壓在美國上市的中國網路公司是個警訊。



2021年7月4日，中國國家網信辦證實，滴滴出行App由於存在嚴重違法違規收集使用個人訊息問題現已被下架。（Reuters）

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利（Morgan Stanley）前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）7月23日表示，中國政府近期打壓在美國上市的中國網路公司，標誌着中美兩國已步入冷戰初期。

羅奇表示：「談到中國，我天生是個樂觀主義者。但我發現這些行為真的很令人不安（disturbing）。」

羅奇認為，世界上最大的兩個經濟體之間的緊張關係可能會達到20世紀70年代初以來的最高水平。

羅奇說：「即使美國公司不直接與中國進行貿易，實際上他們接觸的所有東西都要經過全球供應鏈。」

「因此，美中關係的冷淡對美國公司和投資美國公司的投資者有着重大影響。你無法擺脱與中國的聯繫。」

此前，2021年4月，羅奇曾在《貿易國家》（Trading Nation）節目中警告說，美中關係正在惡化，兩國正處於冷戰的邊緣。現在，羅奇認為，美中兩國「已經越界了」。

中國國家網信辦7月10日表示，任何擁有超過 100 萬用户數據的公司在海外上市前都必須進行安全審查，從而擴大了對其龐大「平台經濟」的打擊力度。

滴滴公司6月30日正式在紐約證券交易所上市交易。7月4日，滴滴出行APP因存在嚴重違法違規、收集個人訊息問題被通知下架

中國工信部7月16日回應滴滴被下架時表示，2021年，中國工信部針對APP的治理，開展了專項行動，採取一系列措施，總體效果比較明顯。各主管部門和相關部門形成合力，依據職責，繼續強化APP的治理。