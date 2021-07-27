美國副卿訪華｜王毅就防止中美關係失控提三條底線

7月26日，中國外長王毅在天津會見美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）時，就如何有效管控分歧，防止中美關係失控提出三點要求。



中國外交部網站7月26日晚發表聲明稱，在會晤中，王毅就防止中美關係失控明確了三條底線。

第一，美國不得挑戰、詆譭甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度。中國的道路和制度是歷史的選擇，也是人民的選擇，事關14億中國人民的長遠福祉，事關中華民族的前途命運，是中方必須堅守的核心利益。

第二，美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程。中國人民當然也有過上更美好生活的權利，中國也有實現現代化的權利，現代化不是美國的專權，這涉及人類的基本良知和國際公義。中方敦促美方盡快取消對華實施的所有單邊制裁、高額關稅、長臂管轄以及科技封鎖。

第三，美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。涉疆、涉藏、涉港等問題從來不是什麼人權、民主問題，而是反「疆獨」、反「藏獨」、反「港獨」的大是大非問題，任何國家都不會允許國家主權安全受到損害。至於台灣問題，更是重中之重。兩岸雖尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國、台灣是中國領土一部份這一基本事實從來沒有改變，也不會改變。如果「台獨」膽敢挑釁，中國有權利採取任何需要的手段予以制止。我們奉勸美方在台灣問題上務必恪守承諾，務必慎重行事。

聲明還稱，在會晤中，舍曼再次提出應遵守所謂「基於規則的國際秩序」。王毅回應道，美方所謂的「規則」指的是什麼？如果是指聯合國憲章和國際法，中國早就明示，各國都應當遵守。如果是指美方自己和少數國家制定的所謂「規則」，有什麼道理強加給中國？中國沒有參與制定，為什麼要遵守？

王毅還指出，談到遵守國際規則，美國強行向中國徵收高額關稅是不折不扣違反世貿規則的表現。美國對中國實施的各類單邊制裁更是既沒有國際法依據，也沒有聯合國安理會授權，同樣是典型的違反國際規則行為。在遵守國際規則方面，美國才是最應該反思的國家。美國應該在遵守國際規則方面帶個好頭，而不是相反。