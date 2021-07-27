網上交往一年拒見面　英女大學生疑受騙　神秘男友真身竟是......

網上騙案近年常見，網上情緣可有成功例子？英國一名21歲女大學生，在網上結識一名男子，然而即使已交往1年，對方卻不肯直接見面，也拒絕視訊通話。她的好友擔心她被騙，甚至遇到網絡詐騙，主動聯繫電視節目製作單位求助，希望查出真相。沒想到結局出人意表，神秘男主角竟是非洲西部國家尼日利亞 (Nigeria)的王子。



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在英國就讀大學的Esther表示，她透過Instagram結識同樣來自尼日利亞的Theo，不過對方現在也住在英國，相同背景讓兩人感情急速升溫。雖然每天在網上聊天，兩人卻從未過面，因為Theo總是以在尼日利亞出差為由婉拒。Esther指即使想視訊通話也被拒絕，因為對方希望這段感情能「慢慢來」。

Esther開始擔心自己是否受騙，好友為她委託電視節目單位進行調查，意外發現Theo真名其實是Michael，而且還是尼日利亞王子。

Theo向節目承認，「Theo」其實是中間名，只有好友才會知道他真名是Michael，而他拒絕和Esther通話只是因為太忙。他說：「我只是沒時間，要同時管理三間不同企業，不可能花5至10分鐘視訊通話。」，而他近來因為父親生病，所以頻頻回到尼日利亞。

Theo強調自己對Esther是真心的，但是又受限於他的王子身份，他對Esther坦言：「我以前感情沒有很順利，我真的很希望你能多了解我」。不過Esther則表示，她完全不在乎對方的王子身份，表示「在我心中我也是一名公主」。