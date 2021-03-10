撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-03-10 07:00

近年網絡詐騙案的手法層出不窮！除了買點數、買股票招數外，近日更有騙徒假冒公司高層，以極相似的假電郵地址向員工聲稱急需匯款，如果員工一不留神隨時會被誤導，將款項匯至騙徒戶口，防不勝防；亦有騙徒利用與受害人非常相似的電郵冒充，混水摸魚騙錢。有律師就教大家如果遇上網絡詐騙案要點樣自保。

疫情持續，市民在家工作、使用電腦軟件溝通成新常態，本港的科技罪案數字亦有上升末趨勢。2020年警方共錄得15,553宗詐騙案創新高，當中損失金額涉及約27億元，比2019年急升近一倍。

（科技罪案示意圖）

高嘉力律師行合夥人袁佩筠接受《香港01》科技玩物頻道訪問時表示，接觸過的案件當中，有騙徒入侵跨國公司行政總裁，然後用其個帳戶向會計部員工發電郵，以事態緊急為由要求員工將款項匯至指定銀行帳戶，更要求員工保密。該員工不虞有詐，於是將公司資金匯至騙徒帳戶，交易次數更多達數十次後始被揭發，涉及金額達三千萬歐羅（約2.7億港元）。

高嘉力律師行合夥人袁佩筠（嚴熹曼攝）

袁佩筠續稱，現時最常見的網絡騙案有電郵騙案、網上情騙、社交媒體投資騙案、網上商業騙案等，並以電郵騙案最為普遍。其中一種是冒認公司電郵地址，「騙徒會用相似的電郵地址向員工發訊息，例如將地址的英文字母大皆「I」和細皆「L」混淆。」另一種則是騙徒入侵公司高層電郵，用相同的地址傳訊息，「佢地甚至會模仿寄件者的語氣，令受害者更容易上當。」

受騙後要點做？

如果發現受騙後想取回金錢，袁佩筠稱最重要是儘快報警及通知銀行終止交易：「很多人誤會在警方凍結騙徒戶口後，損失的金錢會自動歸還給受害者，其實是謬誤。」袁表示網上騙案需要由律師從民事途徑索償，成功率視乎牽涉的銀行戶口數量，一般最快也需時約半年才能成功取回損失金錢。但如果遲遲不報警，一旦騙徒將錢轉至海外戶口，受害者能追討的機會微乎其微。

懷疑網絡詐騙案要自保

袁佩筠說，遇到懷疑網絡詐騙案要自保，最緊要細心查看。首先，以社交媒體投資騙案為例，遇到網上有人推銷購買金融產品，市民可以上證監會網站查核該金融機構是否持牌。即使是持牌公司。另外，投資者亦可向公司查詢是否有該名員工銷售金融產品。另外如果有懷疑是電郵詐騙，市民應該查看清楚電郵地址是否正確，當對方要求轉換銀行的匯款戶口時，更應先向相關人員核實身分。

同場加映：2020最差密碼Top30 榜首有250萬人用1秒可攻破 教你設安全密碼

【2020 密碼】每個人都會記幾組密碼，如電郵帳戶﹑網上銀行帳戶，甚至簡單的手機密碼。這些帳戶通常都管有不少個人資料，所以不少網絡安全公司時常強調，密碼不要太簡單，而且減少重覆使用。



NordPass 近日公布「2020年最差密碼排行榜」，看來仍有很多人忽略密碼安全的重要性，純數字的密碼原來少於 1 秒就可以被破解，點下圖放大睇 Top 30 差的密碼排行，看看自己的密碼是否有必須更改調整一下。

👇👇2020 最差密碼 Top30 你的密碼有沒有上榜？（按倒序排列）👇👇

+ 25 + 25 + 25

想知點Set密碼最安全？瀏覽全文：2020最差密碼Top30 榜首有250萬人用1秒可攻破 教你設安全密碼

同場加映：高仿香港郵政收件短訊騙財 網傳多人中伏 5大特徵分清釣魚陷阱

香港再現假郵局收件短訊或電郵，偽裝成收件通知，要求收件者提供補充資料、或者甚至為「補寄」派遞不果郵件所需的郵費或關稅付款。假短訊及網站的仿真度超高，網傳多人已中伏。該類釣魚短訊連結的網站絕非香港郵政的官方網站，志在引誘受害人提供信用卡資料。本文綜合5大注意位，教你識出高仿偽冒郵局網站可疑處，防止被騙錢，亦附上香港郵政澄清公告重點。

👇👇👇假收件短訊/電郵！點圖放大即睇記者記者收到+連登網民收到+香港郵政分享之釣魚短訊或電郵擷圖！👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

睇埋教你識破偽冒郵局網站5大要點！瀏覽全文：高仿香港郵政收件短訊騙財 網傳多人中伏 5大特徵分清釣魚陷阱