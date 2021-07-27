突尼斯局勢惡化　總統賽義德再解除國防部長職務

突尼斯局勢持續惡化，繼總理被免職、國會暫停後，總統賽義德（Kais Saied）在7月26日再宣布解除國防部長巴塔吉（Ibrahim Bartaji）職務，並宣布全國實施宵禁，禁止3人以上的集會。



突尼斯疫情近日日趨嚴峻，多個城市不滿政府執政爆發示威，要求解散國會提前大選。總統賽義德在25日宣布解除總理邁希希（Hichem Mechichi）職務，並宣布暫停國會，取消議員的豁免權。賽義德稱他將暫時領導政府，並稱如此做是「挽救國家」。

圖為7月26日，突尼斯首都突尼斯。執政黨政府支持者不滿總統賽義德開除總理邁希希，在國會外與防暴警察發生衝突。（Reuters）

在同日下午，賽義德解除代理司法部長蘇萊曼（Hasna Ben Slimane）職務，並在26日再解除國防部長巴塔吉職務。

賽義德2019年當選總統，與邁希希長期不和。邁希希與執政黨批評賽義德在發動政變，雙方支持者在首都爆發衝突，在議會前互相拋石。

半島新聞台（Aljazeera）分析指出賽義德開除司法部長與國防部長，是為表明自己正領導國家改變。但在國家危急，軍隊在外邊鎮壓示威期間解除國防部長職務，顯示政府內部出現問題。賽義德似乎正擔憂軍方會對自己不利。

突尼斯爆發的示威引起國際關注。美國白宮26日發表聲明，對突尼斯的事態發展感到擔憂，又形容是該國正面臨10年來最嚴重的危機。法國同日亦表示正密切關注突尼斯政局發展，呼籲突尼斯儘快恢復憲法的正常運作，避免任何形式的暴力並維護民主成果。