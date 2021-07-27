中美天津會談︱中國外交部：雙方談得很深很透　增進互相了解

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）訪問中國天津，與中國外長王毅等官員會晤後，中國外交部發言人趙立堅7月27日表示，中方清晰表明對當前中美關係的看法，他又指雙方談得很深、很透，增進了互相了解。



2021年7月26日 ，王毅（右）在天津會見舍曼（左）。（新華社）

趙立堅回應稱，中美關係面臨何去何從的選擇，中方的態度非常明確，解鈴還須繫鈴人，我們希望美方改弦易轍，選擇與中方相向而行，相互尊重，公平競爭，和平共處，一個健康穩定的中美關係，對兩國是好事，對世界也是福音。

對於中方如何評價舍曼此次天津之行，是否實現中方預期效果，趙立堅回應稱，舍曼此次天津之行是中美間又一次重要外交溝通，儘管舍曼只停留24個小時，但王毅與其會見、謝鋒與其會談的時間加起來有6個小時，應當說雙方談得很深、很透，增進了互相了解。

王毅會見舍曼，現場氣氛緊張（點擊圖集瀏覽）：

趙立堅透露，在會談會見中，中方清晰表明對當前中美關係的看法，認為中美關係目前面臨嚴重困難和挑戰，下一步是走向衝突對抗還是得到改善發展，這是一個巨大的問號，美方需要認真思考和做出正確選擇。

按照趙立堅說法，會見會談中，中方在新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源、台灣、西藏、新疆、香港、南海、網絡安全等問題上，嚴肅闡明中方立場，中方還向美方提交兩份清單，一份要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，共16項，另一份是中方關切的重點個案清單，共10項。

此外，中美雙方還就氣候變化、伊朗核問題、朝鮮半島、阿富汗、緬甸等一些國際和地區問題交換意見。中方指，合作應以互信為基礎，以互利為前提，美方要為合作展現誠意，創造條件，不能一邊損害中方利益，一邊希望中方無條件合作。