突尼斯政局動盪　「政變」似曾相識令人想起阿拉伯之春｜國際晨報

北非國家突尼斯不少民眾在爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情前已因包括貪腐和失業在內議題對政府感到不滿，多個城市爆發示威後，總統賽義德（Kais Saied）先後宣布一系列措施，當地局勢開始惡化。



突尼斯多市7月25日爆發示威後，賽義德宣布解除總理邁希希（Hichem Mechichi）職務、暫停國會活動和取消所有議員的豁免權，遭其政敵、國會議長加努希（Rached Ghannouchi）批評發動違反憲法和阿拉伯之春革命的政變。法國《觀點報》（Le Point）則形容「北非唯一民主國家陷入一場拿破崙式的風潮」。突尼斯陸軍同日包圍國會，阻止包括加努希在內的全部議員入內。

賽義德在解散政府後翌日、26日回應自己被批發動政變。他強調行動符合憲法，要求批評他的人「重溫你們的憲法課」。這一天，他再解除國防部長Ibrahim Bartaji的職務，並宣布全國實施宵禁和禁止3人以上的集會，又傳出委托盟友、總統警衛隊總幹事葉海亞維（Khaled Yahyaoui）監督內政部的消息。

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