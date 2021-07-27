百慕達奪歷來奧運第一金　這個彈丸之地不止是避稅天堂︱新聞教室

東京奧運的賽事繼續上演，百慕達（Bermuda）女選手杜菲（Flora Duffy）7月27日成功在三項鐵人賽事奪冠，為百慕達贏得歷來第一面奧運金牌，意義重大。百慕達這個地方對不少人來說頗為陌生，只會想到百慕達三角洲或避稅天堂，事實上這個地方人均GDP極高，且目前仍是英國海外領地，所以在杜菲領獎後，現場響起的歌曲就是《天佑女王》（God Save the Queen）。



人口僅6萬多人 本屆僅兩人參賽

百慕達位處北大西洋，面積僅53.2公里，意味只比九龍（47公里）大一些。它只有約6.3萬人口。

在這次東京奧運，百慕達只有兩人參賽，即杜菲（Flora Duffy）及另一選手阿利扎德（Dara Alizadeh），阿利扎德參加男子單人雙槳項目。雖然百慕達選手人數少，在開幕禮上陣容一點也不龐大，但已足以讓美國《People》雜誌把他們列入開幕禮「最佳衣著」名單。

東京奧運：在7月23日開幕禮上的百慕達代表團，美國《People》雜誌之後把他們列入開幕禮「最佳衣著」名單（Getty）

▼▼閱讀更多：東京奧運︱女鐵人勇挫宗主國對手 為6.4萬人口百慕達奪史上首金▼▼

+ 6

1995年曾辦獨立公投

百慕達是英國海外領地，英女王是元首，所以在杜菲的領獎儀式上，現場播放的歌曲是英國國歌。

英國定期派出總督到當地就職，總理則負責領導政府，他同時是下議院的多數派領袖，目前為伯茨（David Burt）。百慕達在1995年曾舉辦獨立公投，不過近74%投票選民投下反對票，傾向繼續成為英國海外領地。

▼▼杜菲奪金讓百慕達民眾一片歡騰，總理伯茨發文恭賀她▼▼

Congratulations @floraduffy. You've worked so hard and you've made an entire island proud! 🥇🇧🇲 💪🏼 pic.twitter.com/ScG1AW0A5G — Premier David Burt (@BermudaPremier) July 26, 2021

避稅天堂與旅遊天堂

百慕達面積細小，但金融服務業發達，長期以來是「避稅天堂」，使得當地的人均國民生產總統極高，根據世界銀行（World Bank）數據，百慕達2019年的人均GDP高達11.7萬美元。當地也是「旅遊天堂」，以極漂亮的沙灘聞名，大部份遊客來自美國。

+ 2

百慕達人口僅6萬多人，出產的名人未算多，例如是《權力遊戲》女演員「瑟曦」Lena Headey，她在百慕達出生，5歲後轉到英國居住。但不少名人對百慕達情有獨鍾，例如明星嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）與丈夫米高德格拉斯（Michael Douglas）便曾到百慕達居住，嘉芙蓮薛達鍾絲更形容有「家的感覺」。