東京奧運︱女鐵人勇挫宗主國對手　為6.4萬人口百慕達奪史上首金

說起百慕達，你會想起當地的神秘失蹤事件，還是企業逃稅天堂？這個只有6.2萬人口的國家，1936年開始參加奧運，85年來都是志在參與居多，只有1976年蒙特利爾奧運得過一面拳擊銅牌。
直到今屆東京奧運，他們終於取得金牌零的突破，女鐵人杜菲（Flora Duffy）在三項鐵人賽事率先衝線，更力壓宗主國英國選手泰萊布朗（Georgia Taylor-Brown），贏得百慕達史上第一面金牌。
位於北太平洋海域的百慕達，是全球其中一個面積最細的國家，根據聯合國資料，國土面積只有53.2平方公里，面積2755平方公里的香港，足足是它的51倍。
這個小島位處全球最繁忙的海道，自1612年開始成為英國殖民地。最為人熟悉的就是流傳多年的鬼佬版「都市傳說」——屢次發生飛機和船隻神秘失蹤事件。百慕達三角附近海域是世界上最繁忙海域之一，同時是惡名昭彰的逃稅天堂。一個人口只有6萬多一點的英國殖民地，終於有另一件被傳頌的事——獲得奧運金牌的全球最細國家。
三度衝金失敗 最後一戰終成功
33歲的杜菲在三項鐵人界早已享負盛名，曾兩奪ITU三鐵世界冠軍，最高世界排名第一，獲頒官佐勳章（簡稱「OBE」）。她自出道以來，已背負全國人的希望，力爭奧運獎牌。她曾高佔世界排名第一，可是2008年北京奧運、2012年倫敦奧運、2016年里約奧運，她三度與獎牌失諸交臂。
上屆奧運得第八，已是最接近的一次。過去5年來，她均被視為2020年東京奧運金牌大熱。第四度出戰奧運的杜菲，更要遇上東京的惡劣天氣。正受颱風吹襲之下，當地風高浪急，一班女子三鐵選手游完1.5公里，到鬥單車時出現連環炒車，經驗豐富的杜菲沒有受到影響，以1小時55分36秒第一名衝線。
▼ 百慕達史上第一金 ▼
拒英國招手 心中只有百慕達
過終點時杜菲抓着終線綵帶，忘情地振臂高呼好一陣子。連續三屆奧運失利之後，她深知今次是最後機會，「我自小已渴望成為奧運冠軍，在上屆奧運的壓力和期望下，衝線時我只感到如釋重負。」過去5年來她承受金牌希望的巨大壓力，「現在一切都是值得的。」
杜菲的父母都是英國人，她擁有百慕達和英國雙重國籍，英國國家隊曾嘗試向她招手，面對更豐富的資源和金錢，她依然不為所動，「我在百慕達出生和成長，是我心中的唯一家鄉。」即使英國也有親友，「對我來說永遠只有百慕達才是獨一無二的。」
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▼ 奧運女子三項鐵人三甲 ▼
同一首國歌 不一樣的感受
踏上頒獎台，聽着英國國歌《天祐女王》，她的感想是，「那實在不錯，可以同時表揚我與英國和百慕達之間的關聯，十分特別。」更加特別的是，亞軍選手泰萊布朗正是來自百慕達的宗主國英國，二人聽着同一首國歌，感受卻是截然不同。泰萊布朗以74秒以差落敗，她在40公里單車賽事期間曾爆軚，嚇得她六神無主，力追之下仍能後上得到亞軍。
杜菲終於得償所願，「我想現在整個百慕達都在瘋狂慶祝，這正是它（奧運金牌）特別的地方。」她感言，「沒錯那是我的夢想，但我知道它的意義遠較我本人更宏大。」
「我們是個很細小的國家，卻十分專注在體育上。」她續稱，「能實現個人目標，我很感恩，但它遠比我巨大，這特別一刻能為百慕達年輕人帶來啟發，證明來自一個小島的運動員一樣能夠在世界舞台爭勝。」
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