美國體操女王比拉絲因心理問題退賽　曾遭性侵留創傷｜新聞背後

美國體操女王「黑珍珠」比拉絲（Simone Biles）2021年7月27日參加東京奧運體操女子團體決賽，但她在跳馬項目失手後，宣布因心理問題而退賽，令不少人感到震驚。事實上，美國體操隊近年爆出極大醜聞，比拉絲在2018年公開指曾遭前隊醫拿薩（Larry Nassar）性侵，留下心理創傷。事件受到傳媒廣泛關注，在這次東京奧運中，不少美國體操隊員都背負更大心理壓力作賽。



在這宗大醜聞中，現年57歲的拿薩被265人指控性侵，當中包括比拉絲及其他多位體操運動員。他2018年分別被密歇根州（Michigan）的2個法院判監40至125年、以及40至175年，2個刑罰同時執行，意味着他很大機會要在監獄中渡過餘生。

美國體操隊性侵風波：圖為2018年2月5日，美國體操隊前隊醫拿薩在密歇根州法院等候法官判刑。（Getty）

各界安全措施

拿薩被判監後，美國政府和體壇採取措施來預防性侵事件。前總統特朗普（Donald Trump）2020年10月簽署《賦予奧運會、殘奧會及業餘運動員權力法》（Empowering Olympic, Paralympic and Amateur Athletes Act，暫譯）。這法律旨在為運動員提供更大的保護、向國會提供監管權以及取消國家管理機構資格的權力。

由於美國體操協會（USA Gymnastics）沒有阻止性侵事件發生，其董事局成員2018年1月31日宣布總辭，為事件負責。美國廣播公司（ABC）2021年7月26日報道，美國體操協會曾稱會採納70項建議來預防性侵事件，包括改善篩選教練的方法、改善反性侵訓練、改善處理不當行為報告的方式。協會又提供平台讓運動員匿名地發表意見和說出他們的憂慮，以免遭到報復。報道亦稱，協會指他們已實行絕大部份建議措施。

東京奧運：圖為2021年7月27日，美國體操女王比拉絲退出東京奧運體操女子團體決賽後，她的教練擁抱她。（AP）

比拉絲：不想女兒入隊

這些措施仍然無法幫助運動員走出陰影。比拉絲2021年4月表示，拿薩性侵案的受害人仍沒有得到更多答覆、無法得悉什麼原因導致性侵能夠發生，此事仍然令人「沮喪」。她希望有獨立調查來查明真相。

比拉絲2021年6月接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）訪問時，被問到美國體操協會像現在這樣處事，若她幾年後有女兒，她會不會想讓她加入。她回應道：「不會。因為我覺得不夠安心，他們（美國體操協會）仍未為他們的行動和做過的事負上責任，亦未向我們保證這種事永遠不會再發生。」

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只好放棄獎牌和榮譽

比拉絲2021年7月27日決定以心理健康為重，放棄獎牌和榮譽。她表示：「每當你處於高壓狀態時，就會感到害怕。我必須專注我的心理健康，而不是（讓心理問題）危及我的健康和幸福。」