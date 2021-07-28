美國體操女王比拉絲（Simone Biles），因心理問題退出比賽，讓隊友頂替位置完成團體賽項目。最終讓美國隊只能以第二名完成，衛冕失敗。

比拉絲在賽後受訪時表示，她是受到大坂直美的啟發，決定要把自己的壓力及心理問題說出來。



比拉絲在受訪時表示，這次奧運她不感到特別有趣，因為她覺得在這次奧運，她的努力好像是為了別人而不是為了自己。她突然覺得她所熱愛的事被搶走了一樣，傷了她的心。

比拉絲在27日的女子體操團體賽中，在跳馬其間失手，無法做出高難度動作且落地失準，只得出一般分數。期後她決定退出比賽，由隊友頂替完成餘下賽事。

圖為7月27日，東京奧運。比拉絲在女子團體決賽完成跳馬，但表現失準。（Reuters）

比拉絲表示她的決定是受到大坂直美的啟發：「每當你處於高壓狀態時，就會感到害怕。我必須專注我的心理健康，而不是（讓心理問題）危及我的健康和幸福。」「當你和自己的腦袋打架時，那很糟糕。」

頂級運動員的巨大壓力

世界排名第2的日本網球女將大坂直美，在5月底時以心理健康為由宣布退出法國網球公開賽。她表示自己在比賽後缺席記者會，是因為對賽後記者會的模式感到厭倦，認為這應該要改變，以更對等的方式，讓記者會變得更有趣愉快。

在外表上看，這不會是一個好的場面，因為就像運動員可以隨便在他／她比賽期間，隨便離開一樣。不過，站在運動員的立場，他們承受的壓力是一般球迷或支持者無法想像。

圖為7月27日，東京奧運。女子體操團體賽中美國隊獲得銀牌，俄羅斯獲得金牌。（Reuters）

比拉絲說道的「處於高壓狀態就會害怕」是常人也能理解和身同感受的事，比拉絲是世界最頂級的運動員，美國團體賽能否奪金幾乎在她一人身上。她突然在跳馬項目失手拿低成績，頓時成為團體隊中的「負累」，她會感到巨大壓力和害怕也是理所當然的。

這種事件會否成為趨勢，暫時無法知曉。可能會有運動員以大坂和比拉絲作為榜樣，決定退賽。但要知道他們明白這樣做不會得到別人喝彩，亦得接受因自己退賽而失去的獎牌和榮譽，他們無意成為英雄。在記者會上他們只是在訴說他們的真實一面，希望有人能理解他們背負沉重巨大包袱的難處。