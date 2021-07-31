周六人物誌｜比拉絲體操路風順背後　承受巨大心理壓力兼曾遭性侵

美國體操隊是奧運金牌的常客，比拉絲（Simone Biles）在2021年東京奧運成為了奪金大熱。但比拉絲在7月27日因為個人心理問題，宣布退出團體組比賽，並退出女子體操個人全能賽，震撼美國。比拉絲是毋容置疑的體壇天后，她宣告退賽的決定讓人訝異的同時，更讓人擔憂。



比拉絲14歲的時候就開始了競技體操生涯，並取得優異成績。在2013年她獲得代表美國參與世錦賽的資格，在比利時擊敗多個曾參與奧運的頂尖選手，奪得全能體操金牌、自由體操金牌及跳馬銀牌，並以總分60.216打破美國自1991由米勒（Shannon Miller）創下的全能紀錄。

圖為2016年里約奧運，比拉絲奪得多面體操個人金牌。（Getty）

在2016年的奧運，是比拉絲的高光時刻。比拉絲帶領美國隊在資格賽取得185.238分（拋離第二的中國隊9.959分），以第一名出線。在正式比賽中她先協助美國取得女子團體第一，並在個人全能、自由體操及跳馬取得金牌，平衡木取得銅牌；以一己之力取得4金1銅的成績，打破美國單次賽事奪金的紀錄。

比拉絲的動作更因極高難度成為了經典，至今體操界最少有4個動作是以她名命。包括自由體操兩個「比拉絲空翻」、木馬的「比拉絲跳」、與平衡木的完成動作「比拉絲着地」。

不過，她另一個備受注目的，是在2018年爆發的「me too」熱潮期間。比拉絲在指控當年長期擔任美國體操代表隊隊醫的納薩爾（Larry Nassar），曾多次侵犯她。比拉絲成為美國體操性虐待醜聞的其中一名主角。

圖為6月全美競技體操資格賽，比拉絲在練習時跳馬，空中旋轉的樣子。（Getty）

由於比拉絲是美國第一體操天后，她的聲音最為響亮。納薩爾亦因此被揭發在擔任隊醫期間，猥褻最少150多名未成年少女。結果法院連同早前被控的性侵案，加判納薩爾40年至175年。

至2021年，比拉絲出戰東京奧運。比拉絲先在5月的美國經典賽上，做出過去只有男性運動員才能做出的高難度跳馬動作「尤爾琴科屈體兩周」（Yurchenko double pike），再度棒走冠軍。

今年比拉絲已年屆24歲，相較年輕一輩已是老前輩。她在東京奧運成為最大熱門，雖然因個人問題在團體組及全能比賽上退出，但希望她能收拾心情，在接下來的單項比賽上創下佳績。