拜登提名華為案檢察官擔任對華出口關鍵職務

中美關係緊張形勢恐再度加劇，美國總統拜登（Joe Biden）再對中國釋放強硬訊號，提名華為與孟晚舟案檢察官擔任控制對華出口關鍵職務。



2021年7月19日，美國總統拜登在白宮就經濟與基礎設施建設計劃發表講話。（AP）

據英國路透社報道，白宮7月28日宣布，美國檢察官肯德勒（Thea Kendler）將被美國總統拜登提名為美國商務部一個對控制對華出口至關重要的職位。

肯德勒曾擔任針對中國華為公司及其首席財務官孟晚舟的刑事案件律師。

肯德勒是美國司法部國家安全部門的一名律師，他將被提名為美國商務部負責出口管理的助理部長。這項提名需要得到參議院的確認。

肯德勒預計將在五角大樓前任官員埃斯特維茲（Alan Estevez）手下工作。埃斯特維茲於7月13日被提名為美國商務部負責工業和安全事務的副部長，這一職位在中美科技戰中處於核心地位。

肯德勒是美國司法部國家安全局反情報和出口管制部門的出庭律師，是負責備受矚目的孟晚舟案的刑事律師之一。孟晚舟被捕案使美國、加拿大和中國之間的關係變得緊張。

自2019年以來，美國商務部一直限制對中國華為公司的銷售，華為附屬公司被列入美國貿易黑名單。

針對美國商務部多次升級對華為禁令，中國外交部發言人重申，中方堅決反對美方蓄意抹黑和打壓華為等中國企業，美方所作所為徹底戳破了美方一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的遮羞布，必將損害美國國家利益和自身形象。