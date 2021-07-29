延續戰狼外交？　新任駐美大使秦剛被評「剛猛而不失睿智」

中國新任駐美大使秦剛抵達美國履新。秦剛曾任外交部副部長，分管歐洲地區事務、禮賓工作。現年55歲的他曾是外交部最年輕的副部長，這次也是他首次出任大使。



根據資料顯示，秦剛曾任中國外交部發言人、新聞司司長、駐英國大使館公使，並曾在外交部西歐司工作多年。在2018年秦剛成為副部長前，還擔任過禮賓司司長。禮賓司是一個重要職務，負責規劃極高級別的外事活動，有機會與多國高層接觸。

美國《華爾街日報》曾形容，秦剛是位有分寸，而舉止優雅的職業外交官。同時又有評論認為「剛猛而不失睿智」，是秦剛的特色。

圖為7月28日，新任中國駐美大使秦剛抵達美國，準備前往履新。（中國駐美大使館官網）

留下多句「金句」

秦剛最為人熟知的履歷，是他在2005年至2010年及2011年至2014年兩次擔任中國外交部發言人期間，剛留下如「解放軍不是隻端着紅纓槍的童子軍」，「你來，或者不來，我就在這裏」的諸多「金句」。

例如在2014年3月，秦剛就日本有關中國軍費預算增長的提問，以強硬表態回應：「中國人民解放軍不是隻端着紅纓槍的童子軍。」

「如果是那樣的話，誰來維護國家安全？怎麼維護世界和平？」「即使是童子軍，他的個頭也是一年比一年長，他的腳也是一年比一年大。你不能讓他總是穿着以前的小衣服、小鞋吧？」

至最近在2021年2月，德國有記者問到中國是否在實行「戰狼式外交」時候，秦剛回應指有的國家和人對中國進行無根據的抺黑，他們不是「戰狼」，而是一群「惡狼」。

「同世界任何其他國家一樣，中國外交的首要職責是捍衛自己國家的主權、安全、發展利益，捍衛自己國家的尊嚴。」「有人無故無理罵人，還不讓別人還嘴，豈有此理！」

圖為2019年03月18日，愛爾蘭駐華大使館舉行國慶日招待會，秦剛應邀出席。（中新社）

據外交部資料顯示，秦剛出使美國之前最近一次公開活動，是7月14日出席法國駐華使館舉辦的法國國慶招待會。秦剛當時發言時，表示面對世紀疫情和百年變局，中法應體現大國擔當，在相互尊重的基礎上不斷深化各領域合作。兩國帶頭維護真正的多邊主義，為促進世界和平、發展和進步貢獻力量。