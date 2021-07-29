中俄關係︱俄羅斯軍隊8月中與解放軍聯合軍演

中國與俄羅斯軍隊8月中將舉行「西部·聯合-2021」軍演，消息傳出後，中國國防部新聞發言人吳謙7月29日在例行記者會上表示，雙方將共派出兵力1萬多人。



中國國防部官方網站7月29日指，吳謙證實中俄武裝力量將於8月上中旬參加在中國舉行的「西部·聯合-2021」演習，根據演習方案，此次演習地點在中國寧夏回族自治區解放軍陸軍青銅峽合同戰術訓練基地。

中國與俄羅斯關係密切，多次舉行聯合演習。圖為2015年8月25日，中俄軍方在俄羅斯克列爾卡角舉行聯合海上軍演。（新華社）

按照吳謙說法，中方參演部隊以西部戰區為主，俄聯邦武裝力量以東部軍區為主，雙方共派出兵力1萬餘人，投入多型飛機、火炮和裝甲裝備，共同檢驗和提高部隊聯合偵搜預警、電子訊息攻擊、聯合打擊清剿等能力。

中國官媒環球網稱，此次演習創下四個「首次」，中俄兩軍之間的信任度前所未有，首先，這是2020年新冠肺炎疫情以來首次在中國境內舉行的聯演聯訓活動。其次，「西部·聯合-2021」演習的代號此前並未出現過，這意味着中國軍隊首次邀請外軍入境參加中國年度戰略演習。

報道指，第三，這是俄羅斯軍隊首次進入解放軍陸軍青銅峽合同戰術訓練基地參加演習，這表明中俄兩軍之間的信任度達到前所未有的高度，此外，俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）7月28日證實，已收到參加在中國舉行演習的邀請，意味着紹伊古會飛抵中國觀摩演習，這也是紹伊古首次因為軍演到訪中國。