俄羅斯富商阿巴莫域治(Roman Abramovich)7月28日入稟控告一名英國記者,指對方的一本關於俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)著作內容不實,否認自己是普京的「提款機」或受對方指示入主應屆歐聯冠軍車路士(Chelsea)。



英國記者貝爾頓(Catherine Belton)在2020年推出《Putin's People: How the KGB Took Back Russia and then Took on the West》(暫譯:普京的民眾:國家安全委員會如何重奪俄羅斯及應對西方),內容記述普京掌權之路,以及對方在1999年成為總統後,他的前國家安全委員會同僚怎樣取得財富和影響力。

阿巴莫域治控告貝爾頓及出版社哈珀柯林斯(HarperCollins)誹謗,其代表律師湯姆林森(Hugh Tomlinson)在倫敦法院上表示,書中形容阿巴莫域治是普京的提款機,而且是克里姆林宮非法基金的監護人。

阿巴莫域治(左三)引領石油富豪入主球壇的潮流,很快就帶領車路士贏盡國內賽事。(Getty Images)

湯姆林森亦指,書中形容阿巴莫域治入主車路士是受普京指示,作為一個貪腐名危險政權的可接受象徵。他提到貝爾頓作品的消息來源「不可靠」,當中包括與克里姆林宮關係破裂的俄羅斯商人普加喬夫(Sergei Pugachev)。

不過哈珀柯林斯的辯護律師科爾德科特(Andrew Caldecott)則認為,阿巴莫域治根本難以拒絕普京和克里姆林宮的要求,並強調貝爾頓多次在有爭議事件中提出多個觀點,避免作出確實的判斷。

法院的聲明指,哈珀柯林斯與其中兩名入稟的俄羅斯商人達成和解協議,前者同意修改關於兩人與KGB關係的內容,並就出版前沒有與他們討論內容一事道歉。