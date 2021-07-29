俄羅斯「油王」控告英國記者誹謗　否認受普京指示入主車路士

俄羅斯富商阿巴莫域治（Roman Abramovich）7月28日入稟控告一名英國記者，指對方的一本關於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）著作內容不實，否認自己是普京的「提款機」或受對方指示入主應屆歐聯冠軍車路士（Chelsea）。



英國記者貝爾頓（Catherine Belton）在2020年推出《Putin's People: How the KGB Took Back Russia and then Took on the West》（暫譯：普京的民眾：國家安全委員會如何重奪俄羅斯及應對西方），內容記述普京掌權之路，以及對方在1999年成為總統後，他的前國家安全委員會同僚怎樣取得財富和影響力。

阿巴莫域治控告貝爾頓及出版社哈珀柯林斯（HarperCollins）誹謗，其代表律師湯姆林森（Hugh Tomlinson）在倫敦法院上表示，書中形容阿巴莫域治是普京的提款機，而且是克里姆林宮非法基金的監護人。

阿巴莫域治（左三）引領石油富豪入主球壇的潮流，很快就帶領車路士贏盡國內賽事。（Getty Images）

湯姆林森亦指，書中形容阿巴莫域治入主車路士是受普京指示，作為一個貪腐名危險政權的可接受象徵。他提到貝爾頓作品的消息來源「不可靠」，當中包括與克里姆林宮關係破裂的俄羅斯商人普加喬夫（Sergei Pugachev）。

不過哈珀柯林斯的辯護律師科爾德科特（Andrew Caldecott）則認為，阿巴莫域治根本難以拒絕普京和克里姆林宮的要求，並強調貝爾頓多次在有爭議事件中提出多個觀點，避免作出確實的判斷。

法院的聲明指，哈珀柯林斯與其中兩名入稟的俄羅斯商人達成和解協議，前者同意修改關於兩人與KGB關係的內容，並就出版前沒有與他們討論內容一事道歉。