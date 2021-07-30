新冠肺炎｜中國：已向世衛提交下一階段溯源方案

中國為何拒絕世衛組織（WHO）新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源第二階段調查計劃？中國外交部發言人趙立堅對此做出回應，並披露「中方早已主動向世衛組織提交下階段溯源工作的中國方案」。



2021年7月29日，美國國務卿布林肯在訪問科威特時出席新聞發布會。（AP）

在中國外交部7月29日的例行記者會上，針對「中國拒絕世衛組織病毒溯源第二階段調查計劃」的問題，發言人趙立堅表示，中方堅決拒絕政治溯源，中方已經主動向世衛組織提交了下階段溯源工作的中國方案。

有記者提問稱，近期美國等個別國家聲稱，中方拒絕世衛組織第二階段溯源計劃。請問中方對此有何評論？

趙立堅首先強調，這份第二階段溯源計劃是世衛組織秘書處單方面提出的，未經得世衛成員國一致同意。秘書處的職責是為成員國充分協商並達成一致提供便利，無權自行作出決定。

趙立堅指出，近日，包括中國在內的許多國家都對世衛組織秘書處起草的第二階段溯源工作計劃表達了關切和反對，認為工作計劃不符合第73屆世衛大會決議要求，不符合中國—世衛組織聯合研究報告結論和建議，未全面反映全球溯源研究最新成果，無法作為第二階段溯源合作的基礎。

趙立堅披露，為支持和配合世衛組織開展第二階段全球溯源工作，中方專家基於中國—世衛組織開展的第一階段溯源工作及聯合研究報告，在世衛組織秘書處提出第二階段溯源計劃前，就主動向世衛組織提交了下階段溯源工作的中國方案。

趙立堅隨後介紹了下階段溯源工作中國方案的要點。

第一，中國—世衛組織聯合研究報告得出了國際社會和科學界公認的結論和建議，應作為第二階段溯源工作的基礎。

第二，第一階段溯源研究已經開展過的，尤其是已經有了明確結論的，第二階段不應再重複開展，特別是中國—世衛組織溯源聯合研究報告已經明確病毒由實驗室泄漏「極不可能」。

趙立堅指出，第二階段研究重點應放在動物中間宿主引入、冷鏈傳播等聯合研究報告明確的「非常可能」和「可能」等潛在傳播路徑，推動在全球多國多地範圍開展溯源研究。

第三，對現有研究成果和新證據要進行評估分析，基於公開研究證據，經過綜合評估確定第二階段溯源工作的地區和工作方案。繼續開展流行病學、動物產品和環境、分子流行病學等方面研究，加強而不是重複正在進行或已有工作。

第四，專家組應在第一階段溯源研究專家基礎上組建，確有需要補充其他領域專家，可以在原有專家組成基礎上適當增加。

趙立堅最後強調，溯源是嚴肅的科學問題，應當讓科學家們把新冠病毒來源研究清楚，從而更好防範未來風險。

他說：「我們堅決拒絕政治溯源，對於真正的科學溯源已經並將繼續積極參與。」

針對中方已向世衛組織提交下階段溯源工作的中國方案，中國官媒《環球時報》指出，這是中國官方首次提出下階段溯源方案。