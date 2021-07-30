聖馬力諾首奪奧運獎牌　面積較沙田還小連紅綠燈都沒有｜新聞教室

今屆東京奧運屢次創下歷史。繼菲律賓和百慕達實現奧運金牌「零的突破」後，歐洲小國聖馬力諾勇奪有史以來首面奧運獎牌。這個位於意大利的「國中國」面積只有61平方公里，較沙田還小，卻是世界仍然存活的最古老共和國。
佩里利（Alessandra Perilli）7月29日於女子射擊不定向飛靶項目奪得銅牌，成為國家首位奧運獎牌得主。東京奧運組織委員會也特別發文祝賀。聖馬力諾因此取代已經奪得十面冬季奧運獎牌的列支敦士登，成為於夏季或冬季奧運贏得獎牌人口最少的國家。
Alessandra Perilli🇸🇲 has won #bronze in #Shooting - Women's Trap final at #Tokyo2020— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 29, 2021
This is the first #Olympics medal in history for San Marino!
With a population of around 34,000, #SMR is also the smallest country in history to win an @Olympics medal! #UnitedByEmotion pic.twitter.com/Sk56uSSyLB
聖馬力諾位於意大利，鄰近東部海岸線，距離佛羅倫斯（Florence）約240公里。聖馬力諾最歐洲第三小的獨立國家，僅次梵蒂岡和摩納哥，人口只有約3.4萬。
這個小國卻有悠長的歷史。據說聖馬力諾是於公元301年建國，逾千年以來曾兩次失去自主，第一次是於1503年被教宗亞歷山大六世（Alexander VI）的兒子博爾賈（Cesare Borgia）佔據，第二次則是於1739年被樞機主教阿爾貝羅尼（Giulio Alberoni）佔據。
國內連半盞紅綠燈都沒有，反而只有幾乎沒有罪案要處理的警察於主要路口巡邏。逾半世紀前，聖馬力諾的經濟主要依賴農業。如今金融業已經是國家其中一個經濟支柱，但經濟主要還是由旅遊業帶動，全球的收藏者都熱衷購買當地的郵票和硬幣留念。
聖馬力諾四面都遭到意大利包圍，意國文化自然對聖馬力諾有重要的影響。意大利語是聖馬力諾的官方語言，當地人也能夠自由來往意大利消遣甚至工作。聖馬力諾雖然有自己的國家足球隊，但仍然有不少人同樣為意大利足球隊打氣。
據說聖馬力諾當年是為了逃離羅馬帝國皇帝戴克里先（Diocletian）的一班基督徒而建國。這個國家往後都對逃難者打開大門。除了於1849年為被敵軍圍困的意大利英雄加里波第（Giuseppe Garibaldi）伸出援手以外，還於第二次世界大戰期間為逾10萬人提供庇護。