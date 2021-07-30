聖馬力諾首奪奧運獎牌　面積較沙田還小連紅綠燈都沒有｜新聞教室

今屆東京奧運屢次創下歷史。繼菲律賓和百慕達實現奧運金牌「零的突破」後，歐洲小國聖馬力諾勇奪有史以來首面奧運獎牌。這個位於意大利的「國中國」面積只有61平方公里，較沙田還小，卻是世界仍然存活的最古老共和國。



圖為2021年7月29日，聖馬力諾運動員佩里利於東京奧運女子射擊不定向飛靶項目奪得銅牌。（AP）

佩里利（Alessandra Perilli）7月29日於女子射擊不定向飛靶項目奪得銅牌，成為國家首位奧運獎牌得主。東京奧運組織委員會也特別發文祝賀。聖馬力諾因此取代已經奪得十面冬季奧運獎牌的列支敦士登，成為於夏季或冬季奧運贏得獎牌人口最少的國家。

Alessandra Perilli🇸🇲 has won #bronze in #Shooting - Women's Trap final at #Tokyo2020



This is the first #Olympics medal in history for San Marino!



With a population of around 34,000, #SMR is also the smallest country in history to win an @Olympics medal! #UnitedByEmotion pic.twitter.com/Sk56uSSyLB — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 29, 2021

聖馬力諾位於意大利，鄰近東部海岸線，距離佛羅倫斯（Florence）約240公里。聖馬力諾最歐洲第三小的獨立國家，僅次梵蒂岡和摩納哥，人口只有約3.4萬。

這個小國卻有悠長的歷史。據說聖馬力諾是於公元301年建國，逾千年以來曾兩次失去自主，第一次是於1503年被教宗亞歷山大六世（Alexander VI）的兒子博爾賈（Cesare Borgia）佔據，第二次則是於1739年被樞機主教阿爾貝羅尼（Giulio Alberoni）佔據。

國內連半盞紅綠燈都沒有，反而只有幾乎沒有罪案要處理的警察於主要路口巡邏。逾半世紀前，聖馬力諾的經濟主要依賴農業。如今金融業已經是國家其中一個經濟支柱，但經濟主要還是由旅遊業帶動，全球的收藏者都熱衷購買當地的郵票和硬幣留念。

聖馬力諾四面都遭到意大利包圍，意國文化自然對聖馬力諾有重要的影響。意大利語是聖馬力諾的官方語言，當地人也能夠自由來往意大利消遣甚至工作。聖馬力諾雖然有自己的國家足球隊，但仍然有不少人同樣為意大利足球隊打氣。

據說聖馬力諾當年是為了逃離羅馬帝國皇帝戴克里先（Diocletian）的一班基督徒而建國。這個國家往後都對逃難者打開大門。除了於1849年為被敵軍圍困的意大利英雄加里波第（Giuseppe Garibaldi）伸出援手以外，還於第二次世界大戰期間為逾10萬人提供庇護。