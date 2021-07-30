路透社：美國證券交易委員會暫停處理中國企業上市註冊

路透社7月30日引述知情人士報道，美國證券交易委員會（The U.S. Securities and Exchange Commission，簡稱SEC）已經暫停處理中國企業在美國首次公開招股（IPO）與其他證券銷售的註冊，美方正制訂新的方針，以向投資者披露北京政府新一輪監管打擊的風險。



據報道指，今年以來，中國企業在美國的集資規模已達到128億美元，但在中國企業滴滴出行（DIDI）遭北京監管機構審查的事件發生後，中企赴美上市明顯大為放慢。報道指，在滴滴出行後，科技公司與私人教育企業也遭監管打擊。

要求企業先不要提交註冊

美國證券交易委員會已要求企業不要提交任何證券發行註冊，直至委員會就如何披露在中國面臨的風險提供具體方針。

美國證券交易委員會委員Allison Lee之前在7月27日表示，在美國證券交易所上市的中國公司，必須披露中國政府干預其業務的風險，作為其定期報告義務的一部分。

滴滴出行6月在紐約上市，集資多達44億美元，但受到監管事件影響，致股價大跌。