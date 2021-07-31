東京奧運｜奪牌運動員獎金各地不同　誰負責出錢？

日本東京奧運7月23日開幕，標誌着運動員準備在會場上採收過去4年努力訓練的成果。倘若有幸贏得三甲，某些國家的運動員可獲豐厚獎金，有些國家卻沒有為奪得獎牌選手準備獎金。



國際奧委會（International Olympic Committee，IOC）無為參賽選手提供奪牌獎金，大多數獲獎運動員的獎金來自國家政府轄下的奧運委員會。

美國奧林匹克與殘疾人奧林匹克委員會（USOPC）賞予每位奪金選手37,500美元（約29.2萬港元），贏得銀牌的運動員有22,500美元（約17.5萬港元），獲得銅牌則有15,000美元（約11.7萬港元）。

圖為7月31日，美國2名運動員在日本東京奧運奪得銅牌後手持獎牌合照。（AP）

美國作為體育大國，獎金僅6位數，相比之下，那些贏得較少獎牌的國家或地區，獎金反而更豐富，例如香港、新加坡和馬來西亞。

根據恒基精英運動員嘉許計劃，香港運動員在東京奧運贏得金牌可獲500萬港元，銀牌可獲250萬元，銅牌有125萬元，排名第4可獲625,000元，第5至第8有312,500元。

香港劍擊選手張家朗7月26日在日本東京奧運的男子花劍個人賽決賽擊敗意大利選手，成功贏得奧運金牌。圖為張家朗27日在Facebook發布的圖片。（Facebook@cheungkalonghk）

新加坡奧林匹克理事會給運動員的獎金也很豐厚。金牌的獎金為100萬新加坡元（約574萬港元），銀牌獎金是50萬新加坡元（約287萬港元），銅牌為25萬新加坡元（約143萬港元）。

馬來西亞金牌獎金有100萬令吉（約184萬港元），銀牌獎金是30萬令吉（約55萬港元），而銅牌為10萬令吉（約18萬港元）。

英國沒有為奧運奪牌選手準備任何金錢獎勵，但選手每年都會獲得訓練津貼。英國體育委員會（UK Sport）有拿出1.25億英鎊的政府基金和彩票基金來支持奧運和殘奧代表團。

除政府外，選手還可從贊助協議中賺取收入。英國《獨立報》（The Independent）估計，牙買加短跑飛人保特（Usain Bolt）每年賺3,000萬美元。