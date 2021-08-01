新冠肺炎｜法國逾20萬人示威　反對實施健康證明　19名示威者被捕

法國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續，當地7月31日新增23,471宗確診個案，全國多個城市同日有超過20萬民眾上街示威，抗議立法通過健康證明。



法國連續三個週末都有大批民眾上街抗議，內政部官員指，新一輪示威有大約20.41萬人示威，比上週增加大約4萬人。其中在首都巴黎就有超過1.4萬人參與，警方部署3000警力戒備。示威大致和平進行，不過曾出現零星警民衝突。

當地為了阻止疫情擴散，推出多項措施刺激民眾接種疫苗，包括要求他們到博物館、戲院或游泳池時，需要展示已經完成接種疫苗或最近的病毒檢測呈陰性的證明。國會日前通過法案，將有關要求擴展至食肆、酒吧、鐵路及醫院等地，並強制要求醫護人員接種疫苗。

新冠肺炎：大批民眾7月31日聚集法國北部城市里爾（Lille），反對當局實施健康證明。（AP）

除了巴黎，法國其他城市如里昂（Lyon）、馬賽（Marseille）、南特（Nantes）、圖盧茲（Toulouse）及蒙彼利埃（Montpelier）等地都有同類示威。而鄰國意大利亦有多個城市的民眾上街反對疫苗「通行證」。

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