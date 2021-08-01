印媒：印軍代表團前往中方一側召開第12輪會談

中印第12輪軍長級會談7月31日舉行，印度政府消息人士透露，在2020年發生衝突的中印邊境拉達克（Ladakh）地區，有中國平民在搭建帳篷。



據《印度斯坦時報》7月31日報道，中印第12輪軍長級會談7月31日上午開始，預計雙方代表將討論從温泉地區（Hot Springs）、高格拉地區（Gogra）脱離的問題。

中印第12輪軍長級會談在拉達克東部實際控制線（LAC）中方一側的莫爾多邊境點（Moldo）開始。參加會談的印度代表團由駐列城（Leh）的第14軍團司令梅農（Lt Gen PGK Menon）率領。

印度軍方消息人士透露，印方希望第12輪軍長級會談可以促使雙方就温泉地區和高格拉地區脱離接觸取得積極成果。新德里一直堅持認為，尚待解決的懸而未決的問題，包括温泉地區、高格拉地區和德普桑地區（Depsang）對中印兩國的整體關係至關重要。

在這之前，《印度快報》（The Indian Express）7月28日援引印度政府官員的話稱，中方人員在拉達克地區東部德姆卓克（Demchok）的查丁那拉（Charding Nala）印度實際控制線一側搭建了帳篷。

按照印度官員說法，搭建帳篷的人是「所謂的平民」，儘管如此，印度方面還是要求他們返回，但對方還是沒有離開。