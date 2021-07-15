王毅蘇傑生會晤談中印邊境遺留難題　兩國聲明有差異

中印軍隊雖然在邊境脱離接觸，局勢放緩，但是仍有一些遺留難題沒有解決。中國外長王毅7月14日與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）在塔吉克首都杜尚別（Dushanbe）舉行了雙邊會晤，就邊境問題展開磋商，但是雙方的態度有明顯差異。



中國外交部網站7月15日發表聲明稱，王毅在會晤中表示，2020年9月兩國外長莫斯科會晤以來，兩軍一線部隊在加勒萬河谷和班公湖地區脱離接觸，中印邊境地區形勢總體趨向緩和。同時，中印關係仍在低谷徘徊，這不符合任何一方利益。

王毅指出，去年中印邊境事態是非曲直清楚，責任不在中方。中方願意同印方通過談判磋商，就需應急處置的問題尋求雙方都接受的解決方案。雙方應該將邊界問題放在雙邊關係適當位置，通過擴大雙邊合作積極面，為談判解決分歧創造有利條件。要鞏固已取得的脱離接觸成果，嚴格依照雙方協議和共識，不在敏感爭議區採取任何單方面行動，避免因誤解誤判導致局勢反覆。要着眼長遠，從應急處置逐步轉向常態化管控，防止涉邊事件對雙邊關係造成不必要干擾。

針對這次會晤，印度外交部網站7月14日發表聲明稱，蘇傑生向王毅指出，2021年早些時候在班公湖區的成功脱離接觸為解決遺留問題創造了條件。希望中方與印方共同努力實現這一目標。但蘇傑生指出，其餘地區的問題仍未解決。

蘇傑生回顧說，持續現有局勢不符合任何一方的利益，這顯然是在以消極的方式影響雙邊關係。

聲明指出，在評價兩國關係整體時，蘇傑生強調，自1988年以來，保持邊境地區的和平與安寧是兩國關係發展的基礎。中方2020年改變現狀的企圖無視了1993年和1996年協定裏的承諾，不可避免地影響了關係。因此，他強調，雙方努力早日解決東拉達克實控線沿線的剩餘問題，同時充分遵守雙邊協定和議定書，符合共同利益。

聲明還指出，王毅和蘇傑生一直認為，應該儘早舉行新一輪的軍長級談判。在這次會議上，他們還同意，雙方應討論所有遺留問題，尋求雙方都能接受的解決方案。雙方還達成一項諒解，即雙方將繼續確保邊境地面上的穩定，任何一方都不會採取任何可能加劇緊張局勢的單方面行動。

蘇傑生7月14日還在Twitter上說，他和王毅進行了1個小時的雙邊會晤，討論集中在西部實控線沿線懸而未決的問題上。蘇傑生說，他在會晤中強調了，單方面改變現狀是不可接受的。全面恢復和維護邊境地區的和平與安寧，對兩國關係的發展至關重要。

很顯然，對於邊境問題，王毅和蘇傑生的看法並不一樣，王毅認為應該把邊境問題放置在雙邊關係的恰當位置，而蘇傑生認為，保持邊境的和平與安寧是兩國關係的基礎。此外，雙方仍認為2020年的邊境問題是由於對方的單邊行動導致的。