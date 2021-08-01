東京奧運・緬甸局勢｜自由泳選手稱不願代表軍政府出戰　決定棄賽

日本東京奧運男子50米自由泳決賽7月30日舉行。原有機會上場角逐排名的緬甸運動員溫泰吳（音譯：Win Htet Oo）卻坐在家中觀賽。他獲得參與奧運的資格後，緬甸軍方發動政變奪權。他其後批評緬甸奧委會（MOC）是軍政府的傀儡，不願在MOC的帶領下出賽。



溫泰吳6歲起便一直夢想參加奧運，2019年在東亞運動會50米自由泳比賽創下國家記錄並取得2020東京奧運的入場券。對於所有運動員來說，為了拚進奧運這殿堂，背後付出極多。外界或者一時難以理解，他做出這個決定時的複雜心情。

圖為緬甸運動員溫泰吳2019年12月14日在Facebook發布的相片。（Facebook@oowinhtet.mya）

緬甸前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）2015年帶領全國民主聯盟（NLD）贏得大選，緬甸長達50多年的軍事統治結束。與此同時溫泰吳也在為自己的運動員生涯打拚。

全國廣播公司（NBC）7月31日報道，現年27歲溫泰吳接受這間媒體採訪時回憶自己2016年回到緬甸進行訪問的經歷稱：「我看到許多希望、活力和勇氣，尤其在創作藝術方面，這真的啟發我去考慮，作為一名泳手、一名運動員，我正在做甚麼」。此行讓溫泰吳在通往奧運的道路上更加努力。

圖為緬甸運動員溫泰吳7月22日在Facebook發布的相片。（Facebook@oowinhtet.mya）

緬甸軍方2月發動政變後暴力鎮壓示威，又奪得緬甸奧委會的控制權，溫泰吳的心情在此期間從希望轉為絕望。溫泰吳稱：「我（在軍方發動政變的）當下就知道，只要軍方掌權，我不能代表緬甸（參賽）」。

溫泰吳之後去信國際奧委會（IOC），要求對方允許他以「中立運動員」身份參賽，但遭IOC拒絕。他4月10日在Facebook宣布不願代表國家出賽，稱自己不會在沾滿人民鮮血的旗幟下參加開幕禮。

圖為緬甸運動員溫泰吳4月10日在Facebook發布的圖片。他在這封信中稱自己不會在沾滿人民鮮血的旗幟下參加開幕進場。（Facebook@oowinhtet.mya）

他受訪時提起軍方2017年在若開邦（Rakhine）對羅興亞少數民族進行致命鎮壓，說：「人們需要知道，緬甸軍方不僅是另一支在某些落後發展中國家掌權的軍隊」。

溫泰吳稱：「人們覺得法西斯主義（Fascists）二戰後已逝去，但不，它今天存在於緬甸，讓人震驚的是世界繼續容忍它。」「這是一支被指對羅興亞人和緬甸其他少數民族進行種族滅絕的軍隊」。