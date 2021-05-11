回顧緬甸政變百日：無數示威衝突過後　國家前路如何走

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-11 13:57

緬甸政變發生百日，整個國家幾乎變得面目全非。逾三個月以來，緬甸經歷了無數的示威和衝突，從東盟到聯合國都循外交途徑努力斡旋，但5,400萬人的前路仍然未明。到底緬甸是怎樣走到如此局面？未來有什麼難關？

2月1日，緬甸軍方扣押國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏（Win Myint）和執政黨全國民主聯盟的其他成員，掀開政變序幕。軍方後來宣布進入為期一年的緊急狀態，並指權力已經移交國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing），承諾將重新舉行選舉。

軍方聲稱大選出現舞弊，因此有必要作出行動。但連月來有無數示威者抗議軍事政變，成為番紅花革命以來最大規模的示威。示威很快演變成為公民抗命運動，舉辦罷工行動，抵制軍方相關的企業。根據援助政治犯協會指，截至5月9日，逾700人於示威衝突喪生，3,800人被捕、被起訴或被判刑。

圖為2021年2月8日，緬甸仰光有示威者手持印有昂山素姬肖像的橫額抗議。（美聯社）

緬甸原政府委任的外交官員公開反對政變，其中駐聯合國代表覺莫敦（Kyaw Moe Tun）因此被撤職。全民聯的原議員則組成聯邦議會代表委員會，並於4月成立名為全國團結政府的平行內閣。軍方擺出強硬態度，將全國團結政府和聯邦議會代表委員會列為恐怖組織。有少數民族武裝組織都加入原政府，對抗軍方。

諾貝爾和平獎得主昂山素姬近年雖然因為羅興亞問題而遭到批評，但仍然得到大部份緬甸人支持。現年75歲的昂山素姬面臨六宗案件，包括被控違反《國家機密法》。

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圖為2021年4月24日，印尼總統佐科維多多於雅加達發表聲明。（美聯社）

國際社會持續對緬甸局勢表達關注。東盟輪值主席國汶萊於發生政變當日已經發表聲明，促請對話和和解，回歸正常。印尼和泰國曾於政變後數週與緬甸軍方會面；馬來西亞和新加坡都嚴厲的語調呼籲穩定。東盟領導人4月24日於雅加達開會，成功使敏昂萊首肯不反對東盟代表團訪緬化解危機。

作為緬甸軍方重要的盟友，中國未有譴責政變，但表明希望緬甸局勢穩定，並有民主過渡。不過有緬甸示威者質疑北京支持政變，因此出現反華情緒，放火燒毀當地的中資工廠。至於西方國家則紛紛譴責政變。美國、歐盟和英國等西方國家就政變制裁軍方相關的個人和企業。

百日過去，軍方似乎已經穩握大權。軍方承諾緊急狀態結束後，將重新舉行民主選舉，移交政權給新當選的政黨，但不少人都質疑軍方會否信守承諾。回看歷史，1990年，軍方無視全民盟的選舉勝利，展開廿年的軍政府統治。只是，正如歷史學家Thant Myint-U所言，今日的緬甸跟1988年和2007年都已經截然不同，「任何事情都可能發生」。目前沒有人能夠斷言緬甸未來的軌跡。