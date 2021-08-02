中印第12輪軍長級會談結束　雙方在實控線設立第六條熱線

中印對峙最新消息傳出，中印第十二輪軍長級會談持續9個小時後結束。在中國人民解放軍建軍節當天，中印兩軍在實控線沿線設立了第六條熱線。



中印第十二輪軍長級會談於7月31日舉行，持續了9個小時。《印度時報》、《印度斯坦時報》等印媒稱，目前還沒有本輪軍長級會談的官方消息，印度官員們表示，有關本輪會談的聲明可能會在周一（8月2日）之前發布。

據印度知情官員透露，印度陸軍和中國人民解放軍之間的第12輪軍事會談於當地時間7月31日上午10時30分開始，於晚上7時30分結束，地點在實控線中國一側的莫爾多（Moldo）。

本輪會談歷時9個小時，這可能是中印兩軍之間最短的一輪會談。

印度陸軍8月1日表示，位於錫金北部空喀山口的印度軍隊和位於西藏自治區崗巴鎮的中國人民解放軍之間建立了一條熱線，以進一步促進中印邊境地區的信任和友好關係。

印度陸軍在聲明中稱，中印兩國陸軍地面指揮官出席了建立熱線的儀式，「並通過熱線傳遞了友誼和和諧的訊息。」聲明還稱，該活動恰逢8月1日的中國人民解放軍建軍節。

印度陸軍表示，中印兩國武裝部隊建立了完善的地面指揮官級別的溝通機制，這些不同領域的熱線電話對於加強雙方的溝通以及維護中印邊境的和平與安寧大有幫助。

《印度時報》稱，這是沿着中印長達3,488公里的實際控制線，兩軍地面指揮官之間的第六個此類熱線。

現在，中印兩軍在拉達克（Ladakh）東部、阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱藏南）和錫金各有兩條熱線。