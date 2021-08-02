印媒：中印第12輪軍長級會談獲積極進展　或一兩天內發表聯合聲明

中印第12輪軍長級會談結束，印度媒體8月1日披露會談細節，指出會談獲「積極進展」，可能未來一兩天內發表聯合聲明。



據印度媒體「News18」8月1日報道，中印第12輪軍長級會談在拉達克（Ladakh）東部實際控制線（LAC）中方一側的莫爾多邊境點（Moldo）開始，參加會談的印度代表團由駐列城（Leh）的第14軍團司令梅農（Lt Gen PGK Menon）率領。

此次會談取得積極進展，有希望就温泉地區（Hot Springs）、高格拉地區（Gogra）脱離接觸達成諒解。雙方還討論了「在其他摩擦點緩和情緒的具體細節，包括推進脱離接觸進程，共同維護邊境地區穩定」。

熟悉情況的印方消息人士稱，此次會談持續約9個小時，是迄今為止時間最短的一次軍長級會談。「有跡象表明，雙方在此前僵持不下的温泉地區、高格拉地區脱離接觸問題上似乎有所突破」。

按照印方消息人士說法，在向各自軍政決策層匯報會談進展前，雙方都不會做出結論性的表態，不過可能會在未來一兩天內發表聯合聲明。

另一名印方消息人士對《印度時報》透露，印方的底線仍是將對峙地區恢復至2020年4月底前原狀。4月份舉行的第11輪會談中，印方代表就曾要求在温泉地區、高格拉地區脱離接觸，並恢復印軍對德普桑地區（Depsang）「不受阻礙的巡邏權」，不過後來取得的進展很有限。印方表示，雙方可在完成脱離接觸的步驟後，於「拉達克東部地區」實現武力降級。

多名印度政府官員和智庫學者認為，中印邊境緊張局勢不會進一步升級。「毫無疑問，這樣的行為不符合任何一方的利益，後續重建互信將比當前談判更為艱難，而且一旦雙方完成武力降級後，很可能需要重新達成新的協議或升級現有協議」。